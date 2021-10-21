Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: 'Hak edilmeyen bir sonuç'

Fransa'nın başkenti Paris'te üç günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı.Gelişme sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı bir basın açıklaması yayınladı. Bakanlığın açıklamasında "Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımları atacaktır ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımları atacak" denildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te üç günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı.
Gelişme sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı bir basın açıklaması yayınladı. Bakanlığın açıklamasında "Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımları atacaktır ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.