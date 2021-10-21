Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dolar'da yeni zirve: 9.47
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211021/marmara-denizinin-temizlenmesi-icin-45-bin-ton-midye-yetistirilecek-1050042456.html
Marmara Denizi’nin temizlenmesi için 45 bin ton midye yetiştirilecek
Marmara Denizi’nin temizlenmesi için 45 bin ton midye yetiştirilecek
Kirlilik nedeni ile müsilaj sorunu yaşayan Marmara Denizi’nin temizlenmesi için farklı formüller aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:50+0300
2021-10-21T13:50+0300
türkiye
marmara denizi
midye dolma
tarım ve orman bakanlığı
midye
sünger
müsilaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050041609_48:0:816:432_1920x0_80_0_0_548f438ba4a713e83feec8f35308640b.jpg
Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan ‘müsilaj araştırma komisyonu’ çalışmalarını sürdürüyor.Mecliste kurulan komisyonun son toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Marmara Denizi’nde kirliliğin azaltılması için alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.Marmara Denizi başta olmak üzere midye tarlaları oluşturmayı hedef olarak belirlediklerini ifade eden Atalay, midyenin deniz temizliğine katkılarını şu sözlerle anlattı:İlk deneme İzmir Körfezi’ndeMarmara’da müsilaj oluşumu öncesinde midye ile deniz temizliği yöntemini İzmir Körfezi’nde denediklerini ifade eden Atalay “Müsilaj oluşmadan, ilk önce İzmir’de başlayalım dedik, İzmir Körfezi’nin midyesi meşhurdur. Hem midyecilik meşhurdur hem de midyenin temizleyebilecek bir yapıdadır. Bunun alt yapılarını oluştururken kaçak avcılığın önlemeye çalışıyoruz. Bir baktık ki ticari olarak çok daha fazla talep var. Yani bunu biz yapacağımıza vatandaş zaten yapmak istiyor. Yeter ki biz yolunu açalım dedik. Ama bazı lokasyonlar da özel tür midyeleri vatandaşın yetiştirmeyeceğini gördük. Girişimcilerin yetiştirmeyeceği midyeleri çoğaltıp bizim bırakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.‘45 bin ton midye yetişecek’Marmara'da üretilmesi planlanan midye oranını da açıklayan Atalay “Sadece Marmara’da önümüzdeki sene 45 bin ton midye yetiştirilecek, yüzde 10’unu doğal ortamlara bırakma şartı getireceğiz. Yani bir nevi denizin vergisi gibi bunları tekrar bırakmaların sağlayacağız. Farklı türlerin de geliştirilmesini istiyoruz. Hatta ilk aşamasını Çanakkale’de yapıyoruz. Midye çiftliği kurmaya izin vereceğiz ama önce kuluçkahanesini kuracaksınız. Yani midyeleri ve istiridyeleri kuluçkahaneyle birlikte kurmalarını sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.‘Deniz süngerlerini koruma altına aldık’Denizin temizlenmesinde önemli bir görev alan deniz süngerlerinin de koruma altına alındığını belirten Atalay “Deniz süngerinde de keşke aynı metotlarla bu işi yapabilsek. Deniz süngerinde son on beş senedir ciddi bir hastalık var, o hastalıktan dolayı popülasyon düşmesi oldu. Sünger avcılığı komple yasaklandı. En çok avcılığı yine Çanakkale bölgesinde yapılırdı. Çanakkaleli avcılarımızı darılttık, küstürdük ama yasağımız devam ediyor. Yetiştirmeyle ilgili şu anda bir metodumuz olmadığı için bunu uygulayamıyoruz ama mümkün olduğu kadar deniz süngerlerini korumaya çalışıyoruz” dedi.
türkiye
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050041609_144:0:720:432_1920x0_80_0_0_c9a56cef81f30e17eb9ebe49c701dad2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmara denizi, midye dolma, tarım ve orman bakanlığı, midye, sünger, müsilaj

Marmara Denizi’nin temizlenmesi için 45 bin ton midye yetiştirilecek

13:50 21.10.2021
© AAmidye
midye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Kirlilik nedeni ile müsilaj sorunu yaşayan Marmara Denizi’nin temizlenmesi için farklı formüller aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Marmara’da gelecek yıl 45 bin ton midye yetiştirileceğini ve bunların bir bölümünün doğal hayata bırakılacağını açıkladı.
Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan ‘müsilaj araştırma komisyonu’ çalışmalarını sürdürüyor.
Mecliste kurulan komisyonun son toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Marmara Denizi’nde kirliliğin azaltılması için alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.
Marmara Denizi başta olmak üzere midye tarlaları oluşturmayı hedef olarak belirlediklerini ifade eden Atalay, midyenin deniz temizliğine katkılarını şu sözlerle anlattı:
“Dünyada pek çok çalışma var yani bazı körfezler çok ciddi şekilde kirlenmiş ve çözümünü bu midye tarlalarını oluşturmakta bulunmuşlar ve başarılı da olmuşlar. Amerika ’da yine New York yakınlarındaki pek çok körfezde bu uygulanmış. Midye ve istiridye yani kısaca çift kabuklular olarak tabir edebiliriz, biz de buradan başladık yola.”

İlk deneme İzmir Körfezi’nde

Marmara’da müsilaj oluşumu öncesinde midye ile deniz temizliği yöntemini İzmir Körfezi’nde denediklerini ifade eden Atalay “Müsilaj oluşmadan, ilk önce İzmir’de başlayalım dedik, İzmir Körfezi’nin midyesi meşhurdur. Hem midyecilik meşhurdur hem de midyenin temizleyebilecek bir yapıdadır. Bunun alt yapılarını oluştururken kaçak avcılığın önlemeye çalışıyoruz. Bir baktık ki ticari olarak çok daha fazla talep var. Yani bunu biz yapacağımıza vatandaş zaten yapmak istiyor. Yeter ki biz yolunu açalım dedik. Ama bazı lokasyonlar da özel tür midyeleri vatandaşın yetiştirmeyeceğini gördük. Girişimcilerin yetiştirmeyeceği midyeleri çoğaltıp bizim bırakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘45 bin ton midye yetişecek’

Marmara'da üretilmesi planlanan midye oranını da açıklayan Atalay “Sadece Marmara’da önümüzdeki sene 45 bin ton midye yetiştirilecek, yüzde 10’unu doğal ortamlara bırakma şartı getireceğiz. Yani bir nevi denizin vergisi gibi bunları tekrar bırakmaların sağlayacağız. Farklı türlerin de geliştirilmesini istiyoruz. Hatta ilk aşamasını Çanakkale’de yapıyoruz. Midye çiftliği kurmaya izin vereceğiz ama önce kuluçkahanesini kuracaksınız. Yani midyeleri ve istiridyeleri kuluçkahaneyle birlikte kurmalarını sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

‘Deniz süngerlerini koruma altına aldık’

Denizin temizlenmesinde önemli bir görev alan deniz süngerlerinin de koruma altına alındığını belirten Atalay Deniz süngerinde de keşke aynı metotlarla bu işi yapabilsek. Deniz süngerinde son on beş senedir ciddi bir hastalık var, o hastalıktan dolayı popülasyon düşmesi oldu. Sünger avcılığı komple yasaklandı. En çok avcılığı yine Çanakkale bölgesinde yapılırdı. Çanakkaleli avcılarımızı darılttık, küstürdük ama yasağımız devam ediyor. Yetiştirmeyle ilgili şu anda bir metodumuz olmadığı için bunu uygulayamıyoruz ama mümkün olduğu kadar deniz süngerlerini korumaya çalışıyoruz” dedi.
200000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce