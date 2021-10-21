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Mecidiyeköy Meydanı yenilendi
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı. Düzenleme için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T19:51+0300
2021-10-21T19:56+0300
türkiye
istanbul
mecidiyeköy
istanbul büyükşehir belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı’nı İstanbulluların hizmetine açtı.Ödünç Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Merkezine yer verilen meydanda ayrıca rekreasyon çalışması yapıldı.Meydan düzenlemesi için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve dinlenme ekipmanları yerleştirildi. Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını "Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı.Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Mecidiyeköy Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.Yapılan çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, alanı İstanbulluların hizmetine sunduklarını belirterek, insanların soluklanabileceği, sanat eserlerini inceleyeceği bir alan oluşturduklarını kaydetti.'Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız'İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni Mecidiyeköy Meydanı’nı görmenizi öneririm. Size iyi gelecek" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, “Mecidiyeköy’de hayatın nasıl değişeceğine herkes tanık olacak. Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız” dedi.
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istanbul, mecidiyeköy, istanbul büyükşehir belediyesi

Mecidiyeköy Meydanı yenilendi

19:51 21.10.2021 (güncellendi: 19:56 21.10.2021)
© AAMecidiyeköy Meydanı yenilendi
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı. Düzenleme için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve dinlenme ekipmanları yerleştirildi. Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını "Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı’nı İstanbulluların hizmetine açtı.
Ödünç Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Merkezine yer verilen meydanda ayrıca rekreasyon çalışması yapıldı.
Meydan düzenlemesi için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve dinlenme ekipmanları yerleştirildi. Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını "Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı.
© AAMecidiyeköy Meydanı yenilendi
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi
© AA
Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
© AAMecidiyeköy Meydanı yenilendi
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi
© AA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Mecidiyeköy Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.
© Fotoğraf : İBBMecidiyeköy Meydanı yenilendi
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi
© Fotoğraf : İBB
Yapılan çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, alanı İstanbulluların hizmetine sunduklarını belirterek, insanların soluklanabileceği, sanat eserlerini inceleyeceği bir alan oluşturduklarını kaydetti.

'Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız'

İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni Mecidiyeköy Meydanı’nı görmenizi öneririm. Size iyi gelecek" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, “Mecidiyeköy’de hayatın nasıl değişeceğine herkes tanık olacak. Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız” dedi.
© AAMecidiyeköy Meydanı yenilendi
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Mecidiyeköy Meydanı yenilendi
© AA
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