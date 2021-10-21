https://tr.sputniknews.com/20211021/mecidiyekoy-meydani-yenilendi-1050057620.html

Mecidiyeköy Meydanı yenilendi

Mecidiyeköy Meydanı yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı. Düzenleme için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T19:51+0300

2021-10-21T19:51+0300

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türkiye

istanbul

mecidiyeköy

istanbul büyükşehir belediyesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı’nı İstanbulluların hizmetine açtı.Ödünç Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Merkezine yer verilen meydanda ayrıca rekreasyon çalışması yapıldı.Meydan düzenlemesi için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve dinlenme ekipmanları yerleştirildi. Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını "Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı.Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Mecidiyeköy Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.Yapılan çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, alanı İstanbulluların hizmetine sunduklarını belirterek, insanların soluklanabileceği, sanat eserlerini inceleyeceği bir alan oluşturduklarını kaydetti.'Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız'İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni Mecidiyeköy Meydanı’nı görmenizi öneririm. Size iyi gelecek" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, “Mecidiyeköy’de hayatın nasıl değişeceğine herkes tanık olacak. Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız” dedi.

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istanbul, mecidiyeköy, istanbul büyükşehir belediyesi