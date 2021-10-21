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Tarkan'dan milyonluk anlaşma
Tarkan'dan milyonluk anlaşma
Ünlü şarkıcı Tarkan, milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Trendyol'la uzun soluklu bir iş birliğine imza atan Tarkan bu anlaşmayla büyük bir kazanç elde etti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:23+0300
2021-10-21T17:25+0300
yaşam
anlaşma
reklam
trendyol
tarkan
ozan çolakoğlu
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Tarkan Trendyol ile reklam anlaşması yaptığını Twitter’dan “Bir süredir yazılıp çiziliyor… Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar… Doğru mu değil mi? Evet, doğru” sözleriyle duyurmuştu.Bugün fotoğraf çekimi için, bu hafta sonu da reklam filmi için kamera karşısına geçecek olan Megastar’ın alacağı para merak konusu oldu.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tarkan 1 yıllık kampanya için Trendyol’dan 15 milyon TL alacak. Aynı dönemde Tarkan’a astronomik bir teklifte bulunan bir marka daha vardı. Ancak Tarkan tercihini Trendyol’dan yana kullandı.Öte yandan gelir gelmez soluğu yol arkadaşı Ozan Çolakoğlu’nın stüdyosunda alan Tarkan 2 yeni şarkı üzerine çalışıyor.
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anlaşma, reklam, trendyol, tarkan, ozan çolakoğlu

Tarkan'dan milyonluk anlaşma

17:23 21.10.2021 (güncellendi: 17:25 21.10.2021)
© Fotoğraf : YoutubeTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : Youtube
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Ünlü şarkıcı Tarkan, milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Trendyol'la uzun soluklu bir iş birliğine imza atan Tarkan bu anlaşmayla büyük bir kazanç elde etti.
Tarkan Trendyol ile reklam anlaşması yaptığını Twitter’dan Bir süredir yazılıp çiziliyor… Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar… Doğru mu değil mi? Evet, doğru” sözleriyle duyurmuştu.
Bugün fotoğraf çekimi için, bu hafta sonu da reklam filmi için kamera karşısına geçecek olan Megastar’ın alacağı para merak konusu oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tarkan 1 yıllık kampanya için Trendyol’dan 15 milyon TL alacak. Aynı dönemde Tarkan’a astronomik bir teklifte bulunan bir marka daha vardı. Ancak Tarkan tercihini Trendyol’dan yana kullandı.
Öte yandan gelir gelmez soluğu yol arkadaşı Ozan Çolakoğlu’nın stüdyosunda alan Tarkan 2 yeni şarkı üzerine çalışıyor.
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