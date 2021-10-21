https://tr.sputniknews.com/20211021/megastar-tarkandan-milyonluk-anlasma-1050052328.html

Tarkan'dan milyonluk anlaşma

Tarkan'dan milyonluk anlaşma

Ünlü şarkıcı Tarkan, milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Trendyol'la uzun soluklu bir iş birliğine imza atan Tarkan bu anlaşmayla büyük bir kazanç elde etti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:23+0300

2021-10-21T17:23+0300

2021-10-21T17:25+0300

yaşam

anlaşma

reklam

trendyol

tarkan

ozan çolakoğlu

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Tarkan Trendyol ile reklam anlaşması yaptığını Twitter’dan “Bir süredir yazılıp çiziliyor… Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar… Doğru mu değil mi? Evet, doğru” sözleriyle duyurmuştu.Bugün fotoğraf çekimi için, bu hafta sonu da reklam filmi için kamera karşısına geçecek olan Megastar’ın alacağı para merak konusu oldu.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tarkan 1 yıllık kampanya için Trendyol’dan 15 milyon TL alacak. Aynı dönemde Tarkan’a astronomik bir teklifte bulunan bir marka daha vardı. Ancak Tarkan tercihini Trendyol’dan yana kullandı.Öte yandan gelir gelmez soluğu yol arkadaşı Ozan Çolakoğlu’nın stüdyosunda alan Tarkan 2 yeni şarkı üzerine çalışıyor.

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anlaşma, reklam, trendyol, tarkan, ozan çolakoğlu