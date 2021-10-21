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https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-rezervleri-1257-milyar-dolara-ulasti-1050048499.html
Merkez Bankası rezervleri 125.7 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası rezervleri 125.7 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldiği açıklandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T16:00+0300
2021-10-21T16:00+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.Buna göre, 15 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim'de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.
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merkez bankası, rezerv

Merkez Bankası rezervleri 125.7 milyar dolara ulaştı

16:00 21.10.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File PhotoMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldiği açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.
Buna göre, 15 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim'de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.
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