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https://tr.sputniknews.com/20211021/milli-savunma-bakani-akar-abd-savunma-bakani-austin-ile-gorustu-1050060475.html
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T20:48+0300
2021-10-21T20:48+0300
2021-10-21T20:50+0300
abd
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Akar, Austin görüşmesinde, G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.
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abd
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
20:48 21.10.2021 (güncellendi: 20:50 21.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.
Akar, Austin görüşmesinde, G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.