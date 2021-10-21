https://tr.sputniknews.com/20211021/milli-savunma-bakani-akardan-yunan-heyete-turkiye-daveti-1050062603.html

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan heyete Türkiye daveti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan heyete Türkiye daveti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile ikili bir görüşme yaptı. Görüşmede, Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T21:55+0300

2021-10-21T21:55+0300

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hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Austin ile görüşen Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara’da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiği ifade edildi.

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ankara, türkiye, yunanistan, hulusi akar