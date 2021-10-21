Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin

Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısında rekorlar kırılmaya devam ederken, başkent Moskova’nın Belediye Başkanı, 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki dönemin izin günü olarak sayılacağını duyurdu.Sobyanin, yaptığı açıklamada, "Moskova’daki durum kötü senaryo çerçevesinde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde vaka sayıları bakımından tarihi zirveler yapacağız. Moskova’da 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki dönem izin günü olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.Sobyanin, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini söyledi.
Sobyanin, yaptığı açıklamada, "Moskova’daki durum kötü senaryo çerçevesinde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde vaka sayıları bakımından tarihi zirveler yapacağız. Moskova’da 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki dönem izin günü olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.
Sobyanin, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini söyledi.