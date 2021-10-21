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Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin
Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin
Rusya’nın başkenti Moskova’da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki 10 günün izin günü olarak sayılacağı ilan edildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T12:41+0300
2021-10-21T12:52+0300
koronavirüs
rusya
sergey sobyanin
izin
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısında rekorlar kırılmaya devam ederken, başkent Moskova’nın Belediye Başkanı, 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki dönemin izin günü olarak sayılacağını duyurdu.Sobyanin, yaptığı açıklamada, "Moskova’daki durum kötü senaryo çerçevesinde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde vaka sayıları bakımından tarihi zirveler yapacağız. Moskova’da 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki dönem izin günü olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.Sobyanin, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-avrupa-kovid-19-vakalarinin-arttigi-tek-bolge-1050037858.html
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rusya, sergey sobyanin, izin, vaka, koronavirüs, kovid-19

Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin

12:41 21.10.2021 (güncellendi: 12:52 21.10.2021)
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya - Moskova - koronavirüs
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya’nın başkenti Moskova’da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki 10 günün izin günü olarak sayılacağı ilan edildi.
Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısında rekorlar kırılmaya devam ederken, başkent Moskova’nın Belediye Başkanı, 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki dönemin izin günü olarak sayılacağını duyurdu.
Sobyanin, yaptığı açıklamada, "Moskova’daki durum kötü senaryo çerçevesinde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde vaka sayıları bakımından tarihi zirveler yapacağız. Moskova’da 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki dönem izin günü olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.
Sobyanin, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini söyledi.
Rusya koronavirüs maske polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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