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NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız
NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Afganistan'dan çekilmesinden çıkarılacak dersler üzerinde çalıştığını bildirdi. Stoltenberg, "Alınan derslerle... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T12:44+0300
2021-10-21T12:45+0300
rusya
nato
afganistan
brüksel
jens stoltenberg
sergey lavrov
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Stoltenberg, öğle saatlerinde Brüksel'deki NATO karargahında başlayacak ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Afganistan'dan çıkarılacak en önemli dersin ne olduğu sorusunu cevaplayan Stoltenberg, şu aşamada hangi derslerin çıkarılacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, sonuçlar için henüz erken olduğunu söyledi.Çekilerek Taliban'ın geri gelmesi, kalarak ise daha fazla çatışma ve şiddet ikilemi arasında kaldıklarını aktaran Stoltenberg, uzun istişareler sonucunda bu yaz çekilme kararı aldıklarını hatırlattı ve şöyle devam etti:"Alınan derslerle ilgili süreç, hem işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşmalı. Taliban'ın dönmesi yıllardır kalpten desteklediğimiz Afgan halkı için bir trajedidir. Aynı zamanda şunu unutmamalıyız. Afganistan'da önemli kazanımlar elde ettik. Oradaki çabalarımız boşuna değildi. Afganistan'ın uluslararası terörizm için bir yuva olmasını engelledik. NATO müttefiklerine karşı Afganistan'dan gelecek saldırıları da 20 yıl boyunca önledik. Şimdi teyakkuzda olacağız ve bu kazanımları koruyacağız."'Rusya ile hâlâ iletişim kanallarımız bulunuyor' Stoltenberg, Rusya'nın Moskova'daki iki NATO ofisini kapatması, NATO karargahındaki Rus misyonunun faaliyetlerini durdurması kararı sonrası diyaloğun nasıl sağlanacağı sorusunu da yanıtladı."Rusya ile hâlâ iletişim yollarımız ve kanallarımız bulunuyor." diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya yaklaşımını "anlamlı bir diyalog çabalarıyla birleştirilmiş güvenli savunma ve caydırıcılık" şeklinde tanımladı. Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki Rusya misyonunda bulunan 8 Rus görevlinin akreditasyonunu iptal etmesi sonrasında Moskova'dan gelen ofisleri kapatma kararı nedeniyle diyaloğun daha zor hale geldiğini ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan başlayarak askıya alacaklarını söylemişti.Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım'da ellerinden alınacağını vurgulamıştı. Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO'nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211019/lavrov-nato-rusya-ile-iliskileri-normallestirmek-icin-ilk-adimi-atmali-1049980809.html
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rusya, nato, afganistan, brüksel, jens stoltenberg, sergey lavrov

NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız

12:44 21.10.2021 (güncellendi: 12:45 21.10.2021)
© REUTERS / ZHMAN TVAfganistan'dan son ABD askerinin de çekilmesinin ardından Host kentinde ABD, Britanya, NATO için düzenlenen temsili cenaze töreni
Afganistan'dan son ABD askerinin de çekilmesinin ardından Host kentinde ABD, Britanya, NATO için düzenlenen temsili cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / ZHMAN TV
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Afganistan'dan çekilmesinden çıkarılacak dersler üzerinde çalıştığını bildirdi. Stoltenberg, "Alınan derslerle ilgili süreç, hem işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşmalı. Taliban'ın dönmesi yıllardır kalpten desteklediğimiz Afgan halkı için bir trajedidir" dedi
Stoltenberg, öğle saatlerinde Brüksel'deki NATO karargahında başlayacak ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Afganistan'dan çıkarılacak en önemli dersin ne olduğu sorusunu cevaplayan Stoltenberg, şu aşamada hangi derslerin çıkarılacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, sonuçlar için henüz erken olduğunu söyledi.
Çekilerek Taliban'ın geri gelmesi, kalarak ise daha fazla çatışma ve şiddet ikilemi arasında kaldıklarını aktaran Stoltenberg, uzun istişareler sonucunda bu yaz çekilme kararı aldıklarını hatırlattı ve şöyle devam etti:
"Alınan derslerle ilgili süreç, hem işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşmalı. Taliban'ın dönmesi yıllardır kalpten desteklediğimiz Afgan halkı için bir trajedidir. Aynı zamanda şunu unutmamalıyız. Afganistan'da önemli kazanımlar elde ettik. Oradaki çabalarımız boşuna değildi. Afganistan'ın uluslararası terörizm için bir yuva olmasını engelledik. NATO müttefiklerine karşı Afganistan'dan gelecek saldırıları da 20 yıl boyunca önledik. Şimdi teyakkuzda olacağız ve bu kazanımları koruyacağız."

'Rusya ile hâlâ iletişim kanallarımız bulunuyor'

Stoltenberg, Rusya'nın Moskova'daki iki NATO ofisini kapatması, NATO karargahındaki Rus misyonunun faaliyetlerini durdurması kararı sonrası diyaloğun nasıl sağlanacağı sorusunu da yanıtladı.
"Rusya ile hâlâ iletişim yollarımız ve kanallarımız bulunuyor." diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya yaklaşımını "anlamlı bir diyalog çabalarıyla birleştirilmiş güvenli savunma ve caydırıcılık" şeklinde tanımladı.

Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki Rusya misyonunda bulunan 8 Rus görevlinin akreditasyonunu iptal etmesi sonrasında Moskova'dan gelen ofisleri kapatma kararı nedeniyle diyaloğun daha zor hale geldiğini ifade etti.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan başlayarak askıya alacaklarını söylemişti.

Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım'da ellerinden alınacağını vurgulamıştı. Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO'nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
DÜNYA
Lavrov: NATO, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atmalı
19 Ekim, 20:10
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