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Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti
Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti
Hindistan ve Nepal’de geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde toplam 198 kişi hayatını... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:20+0300
2021-10-21T17:21+0300
dünya
hindistan
nepal
sel
heyelan
afet
doğal afet
felaket
ölü
can kaybı
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Hindistan ve Nepal genelinde geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana şiddetli yağış etkisini sürdürürken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 kişinin daha yaşamını yitirmesi ile ülkenin çeşitli noktalarında sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 40 kişinin yaralandığı, 41 kişiden ise halen haber alınamadığı aktarıldı. En çok can kaybı kaydedilen bölgenin 60 kişi ile Bagmati olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu bölgeyi 31 ölümle Himalaya bölgesinin takip ettiği ifade edildi.Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey yaptığı açıklamada, "Kayıtlarımıza göre, şu ana dek 101 kişi hayatını kaybetti. Bazı yerlere hala karayolu dahil hiçbir şekilde ulaşım gerçekleştirilemediği için gerçek zamanlı güncellemeleri öğrenmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Pandey, heyelan ve selin etkili olduğu bölgelerde kayıpları arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, 2 bin 232 evin sel suları altında kaldığını söyledi. Pandey ayrıca, 49 ev, 8 ahır, 6 köprü ve 3 devlet dairesinde de hasar meydana geldiğini aktardı. Resmi verilere göre, geçtiğimiz pazar gününden bu yana toplam bin 177 kişi evlerinden oldu. Sel ve heyelanlarda toplam 139 büyükbaş hayvanın telef olduğu da belirtildi.Hindistan’da can kaybı 97’ye ulaştıHindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 42’ye, kuzeydeki Uttarakhand eyaletinde ise 55’e yükseldiği bildirildi. Böylece iki eyalette meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 97’ye ulaşmış oldu. Her iki eyalette de sel ve toprak kaymaları nedeniyle yollar ve köprülerin sular altında kaldığı, çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı belirtildi. Normalde ekim ayının tamamında 30.5 mm yağış gören Uttarkand’da bu hafta 24 saatte 328 mm yağış kaydedildi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Modi mesajında, "Uttarakhand'in bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarından dolayı ıstırap içindeyim. Yaralıların bir an önce sağlığa kavuşmasını umuyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/nepali-vuran-sel-ve-heyelanda-bilanco-artiyor-77-olu-1050017828.html
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hindistan, nepal, sel, heyelan, afet, doğal afet, felaket, ölü, can kaybı, afet bölgesi

Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti

17:20 21.10.2021 (güncellendi: 17:21 21.10.2021)
© İHANepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti
Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
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Hindistan ve Nepal’de geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde toplam 198 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan ve Nepal genelinde geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana şiddetli yağış etkisini sürdürürken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor.
Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 kişinin daha yaşamını yitirmesi ile ülkenin çeşitli noktalarında sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, 40 kişinin yaralandığı, 41 kişiden ise halen haber alınamadığı aktarıldı. En çok can kaybı kaydedilen bölgenin 60 kişi ile Bagmati olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu bölgeyi 31 ölümle Himalaya bölgesinin takip ettiği ifade edildi.

Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey yaptığı açıklamada, "Kayıtlarımıza göre, şu ana dek 101 kişi hayatını kaybetti. Bazı yerlere hala karayolu dahil hiçbir şekilde ulaşım gerçekleştirilemediği için gerçek zamanlı güncellemeleri öğrenmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Pandey, heyelan ve selin etkili olduğu bölgelerde kayıpları arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, 2 bin 232 evin sel suları altında kaldığını söyledi.
Pandey ayrıca, 49 ev, 8 ahır, 6 köprü ve 3 devlet dairesinde de hasar meydana geldiğini aktardı. Resmi verilere göre, geçtiğimiz pazar gününden bu yana toplam bin 177 kişi evlerinden oldu. Sel ve heyelanlarda toplam 139 büyükbaş hayvanın telef olduğu da belirtildi.
Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 77 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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Dün, 19:38

Hindistan’da can kaybı 97’ye ulaştı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 42’ye, kuzeydeki Uttarakhand eyaletinde ise 55’e yükseldiği bildirildi.
Böylece iki eyalette meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 97’ye ulaşmış oldu. Her iki eyalette de sel ve toprak kaymaları nedeniyle yollar ve köprülerin sular altında kaldığı, çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı belirtildi.
Normalde ekim ayının tamamında 30.5 mm yağış gören Uttarkand’da bu hafta 24 saatte 328 mm yağış kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Modi mesajında, "Uttarakhand'in bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarından dolayı ıstırap içindeyim. Yaralıların bir an önce sağlığa kavuşmasını umuyorum” dedi.
Çin ve Nepal askeri heyetlerinden sosyal mesafeli görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2021
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Çin ve Nepal askeri heyetlerinden sosyal mesafeli görüşme
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