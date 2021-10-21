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ODTÜ'den geçecek yolun proje ihalesi imzalandı
ODTÜ'den geçecek yolun proje ihalesi imzalandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ODTÜ arazisinden yol geçmesini hedefleyen "Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Yol Yapım İşi" projesinde imzalar... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T22:05+0300
2021-10-21T22:05+0300
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
odtü
ihale
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Ankara'da Melih Gökçek döneminden kalma, ODTÜ'den yol geçmesini öngören projede ihale sözleşmesine imzalar atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait projeye göre üniversite içinden geçecek 11 kilometre uzunluğundaki Bilkent-İncek Bulvarı projesine meslek odaları, ODTÜ öğrencileri ve çalışanları karşı çıkıyor.'Acilen vazgeçilmeli'Evrensel'den Damla Kırmızıtaş'ın haberine göre, ihaleyi 39 milyon 344 bin TL ile Haslan İnşaat ve Diyarsur İnşaat aldı. "Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Yol Yapım İşi" projesine itiraz edenlerden biri olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, süreçte meslek odalarıyla bir görüşme yapılmadığını söyledi. Candan şöyle konuştu:'Gökçek söylemleri yeniden üretiliyor'Ankara Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Sekreteri Ömer Dursunüstün ise yol güzergahında çok az nüfus bulunduğunu aktardı ve "Üst ölçekte de planlanan bir gelişme öngörülmüyor. Ankara'nın bu yolu içeren ulaşım planı yok, dayanağı yok. Yola karşı çıktığımızda buna cevaben Ankara Büyükşehir Belediyesi 'plan iptal edilmemiş, biz katılımcıyız' dedi. AKP ve Gökçek söylemleri üretiliyor" diye konuştu. Dursunüstün şöyle devam etti:
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ankara büyükşehir belediyesi, odtü, ihale

ODTÜ'den geçecek yolun proje ihalesi imzalandı

22:05 21.10.2021
© DHAODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi
ODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ODTÜ arazisinden yol geçmesini hedefleyen "Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Yol Yapım İşi" projesinde imzalar atıldı. Meslek Odaları karara tepki gösterdi.
Ankara'da Melih Gökçek döneminden kalma, ODTÜ'den yol geçmesini öngören projede ihale sözleşmesine imzalar atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait projeye göre üniversite içinden geçecek 11 kilometre uzunluğundaki Bilkent-İncek Bulvarı projesine meslek odaları, ODTÜ öğrencileri ve çalışanları karşı çıkıyor.

'Acilen vazgeçilmeli'

Evrensel'den Damla Kırmızıtaş'ın haberine göre, ihaleyi 39 milyon 344 bin TL ile Haslan İnşaat ve Diyarsur İnşaat aldı. "Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Yol Yapım İşi" projesine itiraz edenlerden biri olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, süreçte meslek odalarıyla bir görüşme yapılmadığını söyledi. Candan şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ortak akıl arayışı içerisindeymiş gibi algı yarattı. Fakat süreç içerisinde meslek örgütleriyle bir görüşme yapmadı. Sonuçta ulaşım ana planı yok ve bütüncül bir bakış açısı olmadan kente müdahale yapılmamalı. Büyükşehir Belediyesi'nin, Gökçek politikalarında ısrar etiği bu yoldan acilen vazgeçmelidir. Bundan sonra sürecin nasıl izleyeceğini de göreceğiz."

'Gökçek söylemleri yeniden üretiliyor'

Ankara Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Sekreteri Ömer Dursunüstün ise yol güzergahında çok az nüfus bulunduğunu aktardı ve "Üst ölçekte de planlanan bir gelişme öngörülmüyor. Ankara'nın bu yolu içeren ulaşım planı yok, dayanağı yok. Yola karşı çıktığımızda buna cevaben Ankara Büyükşehir Belediyesi 'plan iptal edilmemiş, biz katılımcıyız' dedi. AKP ve Gökçek söylemleri üretiliyor" diye konuştu. Dursunüstün şöyle devam etti:
"Yapılması gereken şey yola ilişkin bilimsel rapor paylaşılmasıydı. Sadece ODTÜ yolu değil, Atatürk Orman Çiftliği de Gökçek'in çizdiği yollardan. Yıllarca örülen rant ağının eksik kaldığı birkaç parçası... Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ne yollarla ilgili ne de üst ölçekli planlarla ilgili yeni bir planlama çalışması olmadı. Hepsi Gökçek'in ve yeniden onaylanan planları. Elektrikli otobüs, yeşil başkent söylemleri ile vadiler, verimli araziler ve ormanlara yapılan bu yollar büyük bir tezatlık oluşturuyor."
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