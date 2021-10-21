https://tr.sputniknews.com/20211021/odtuden-gececek-yolun-proje-ihalesi-imzalandi-1050063204.html

ODTÜ'den geçecek yolun proje ihalesi imzalandı

ODTÜ'den geçecek yolun proje ihalesi imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ODTÜ arazisinden yol geçmesini hedefleyen "Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Yol Yapım İşi" projesinde imzalar... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T22:05+0300

2021-10-21T22:05+0300

2021-10-21T22:05+0300

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

odtü

ihale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103961/42/1039614297_0:1:2842:1600_1920x0_80_0_0_8627f23509ff6a0c1bdf0879dbb38d94.jpg

Ankara'da Melih Gökçek döneminden kalma, ODTÜ'den yol geçmesini öngören projede ihale sözleşmesine imzalar atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait projeye göre üniversite içinden geçecek 11 kilometre uzunluğundaki Bilkent-İncek Bulvarı projesine meslek odaları, ODTÜ öğrencileri ve çalışanları karşı çıkıyor.'Acilen vazgeçilmeli'Evrensel'den Damla Kırmızıtaş'ın haberine göre, ihaleyi 39 milyon 344 bin TL ile Haslan İnşaat ve Diyarsur İnşaat aldı. "Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Yol Yapım İşi" projesine itiraz edenlerden biri olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, süreçte meslek odalarıyla bir görüşme yapılmadığını söyledi. Candan şöyle konuştu:'Gökçek söylemleri yeniden üretiliyor'Ankara Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Sekreteri Ömer Dursunüstün ise yol güzergahında çok az nüfus bulunduğunu aktardı ve "Üst ölçekte de planlanan bir gelişme öngörülmüyor. Ankara'nın bu yolu içeren ulaşım planı yok, dayanağı yok. Yola karşı çıktığımızda buna cevaben Ankara Büyükşehir Belediyesi 'plan iptal edilmemiş, biz katılımcıyız' dedi. AKP ve Gökçek söylemleri üretiliyor" diye konuştu. Dursunüstün şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211020/mansur-yavas-ankarayi-yesil-donusumun-merkezi-yapmayi-hedefliyoruz-1050012873.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara büyükşehir belediyesi, odtü, ihale