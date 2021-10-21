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https://tr.sputniknews.com/20211021/otomobilini-kaldirima-park-eden-surucuye-not-yazdi-degerli-okuz-1050028071.html
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazdı: 'Değerli öküz...'
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazdı: 'Değerli öküz...'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi. Otomobilin camına asılan 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et'... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T03:12+0300
2021-10-21T03:12+0300
2021-10-21T03:21+0300
yaşam
bursa
kaldırım
inegöl
otomobil
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti.Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı.Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.
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Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazdı: 'Değerli öküz...' 03:12 21.10.2021 (güncellendi: 03:21 21.10.2021)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi. Otomobilin camına asılan 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazısı görenleri şaşırttı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti.
Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı.
Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.