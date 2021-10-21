https://tr.sputniknews.com/20211021/oyundan-alinan-mesut-ozil-sinirlendi-kufurler-savurdu-1050063051.html

Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu

Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı. Yıldız futbolcunun saha kenarına gelirken küfürlü... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

mesut özil

fenerbahçe

küfür etmek

uefa avrupa ligi

royal antwerp

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Antwerp’i ağırlayan Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi yaşandı. Maça ilk 11’de başlayan yıldız futbolcu, ikinci yarının 66. dakikasında oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı. Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada ağır hareketlerle saha kenarına gelen ve küfürler savuran Özil, yedek kulübesi önüne geldiğinde adeta çılgına döndü.Sözcü'nün aktardığı habere göre, yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp havaya fırlattı. Özil’in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.33 yaşındaki Mesut Özil, Antwerp maçında sahada kaldığı 66 dakika boyunca 17 pas yaparken hiç şut çekemedi. Sadece 1 kez rakip çalımlayan Özil, sarı lacivertlilerin en az pas yapan oyuncularından biri oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211021/kadikoyde-erken-gol-1050057570.html

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mesut özil, fenerbahçe, küfür etmek, uefa avrupa ligi, royal antwerp