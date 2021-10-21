Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211021/pazardan-koli-muz-aldi-icinden-kokain-cikti-1050050454.html
Pazardan koli muz aldı, içinden kokain çıktı
Pazardan koli muz aldı, içinden kokain çıktı
Belçikalı bir çiftçinin başkent Brüksel'deki bir pazardan satın aldığı 10 muz kolisinin 7'sinden kokain çıktı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T16:41+0300
2021-10-21T16:51+0300
kokain
dünya
belçika
koli
muz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050050250_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_7b5da458c3dd6bca05c2a56286478c6f.jpg
Belçika basınındaki haberlere göre, çiftçi Stefan Van Dorslaer, çiftliğindeki dükkanında satmak üzere hafta başında pazardan sabah erken saatlerde 10 koli muz satın aldı.Çiftliğine gidip kutuları açan Van Dorslaer, 7 kutuda koli bantlarıyla sarılmış şekilde kokain paketleri buldu.Önce kakao yağı zannetti"Tıpkı filmlerde gördüğümüz paketler gibilerdi" diyen Belçikalı çiftçi, bunları önce kakao yağı sandığını ancak daha sonra paketlerdekinin uyuşturucu olduğunu anladığını belirtti.Van Dorslaer, "Paketleri ne yapacağımızı bilemedik. Alıp polise götürmek iyi bir fikir gibi gelmedi" dedi.‘Kalan 3 koli muzu bana bıraktılar’Uyuşturucuyu yakındaki karakola götürmek yerine polisi arayıp durumu bildiren Van Dorslaer'in evine kısa süre içinde çok sayıda polis ekibi gitti. Ağır silahlarla donatılmış ekipler bölgeyi kordon altına aldı.Van Dorslaer, "Belli ki polisler kolilerde takip cihazı olduğundan endişe etmişler. Uzun süre kolilerde ne varsa her şeyi tarttılar ve kutulardaki izleri araştırdılar. Öğlene doğru gittiler. Kalan 3 koli muzu bana bıraktılar" diye konuştu.Muz kolilerinin üzerinde Kolombiya'dan geldiklerini gösteren damgalar bulunduğu, Brüksel'deki pazarda muzları satan kişilerin sorgulandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210831/mersin-limaninda-muz-yuklu-konteynerden-30-kilo-kokain-cikti-1048482287.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050050250_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_1875bacdd1b86b84dee6f0e9a0da7acd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kokain, belçika, koli, muz

Pazardan koli muz aldı, içinden kokain çıktı

16:41 21.10.2021 (güncellendi: 16:51 21.10.2021)
© PixabayMuz, meyve
Muz, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Pixabay
Abone ol
Belçikalı bir çiftçinin başkent Brüksel'deki bir pazardan satın aldığı 10 muz kolisinin 7'sinden kokain çıktı.
Belçika basınındaki haberlere göre, çiftçi Stefan Van Dorslaer, çiftliğindeki dükkanında satmak üzere hafta başında pazardan sabah erken saatlerde 10 koli muz satın aldı.
Çiftliğine gidip kutuları açan Van Dorslaer, 7 kutuda koli bantlarıyla sarılmış şekilde kokain paketleri buldu.

Önce kakao yağı zannetti

"Tıpkı filmlerde gördüğümüz paketler gibilerdi" diyen Belçikalı çiftçi, bunları önce kakao yağı sandığını ancak daha sonra paketlerdekinin uyuşturucu olduğunu anladığını belirtti.
Van Dorslaer, "Paketleri ne yapacağımızı bilemedik. Alıp polise götürmek iyi bir fikir gibi gelmedi" dedi.

‘Kalan 3 koli muzu bana bıraktılar’

Uyuşturucuyu yakındaki karakola götürmek yerine polisi arayıp durumu bildiren Van Dorslaer'in evine kısa süre içinde çok sayıda polis ekibi gitti. Ağır silahlarla donatılmış ekipler bölgeyi kordon altına aldı.
Van Dorslaer, "Belli ki polisler kolilerde takip cihazı olduğundan endişe etmişler. Uzun süre kolilerde ne varsa her şeyi tarttılar ve kutulardaki izleri araştırdılar. Öğlene doğru gittiler. Kalan 3 koli muzu bana bıraktılar" diye konuştu.
Muz kolilerinin üzerinde Kolombiya'dan geldiklerini gösteren damgalar bulunduğu, Brüksel'deki pazarda muzları satan kişilerin sorgulandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerden 30 kilo kokain çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
TÜRKİYE
Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerden 30 kilo kokain çıktı
31 Ağustos, 16:56
002000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:26Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak
17:23Tarkan'dan milyonluk anlaşma
17:20Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti
17:15AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım
17:12Rusya Dışişleri: NATO'yu Ukrayna'nın üyeliğinin olası sonuçları hakkında uyardık
17:08Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
17:06Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde ofsayt rekoru
16:59Çavuşoğlu: Güney Kore ile swap anlaşması temelinde ticarette ulusal para birimleri kullanılabilir
16:56Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor
16:54Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı
16:52Katalan parlamentosu, DSG'nin kontrol ettiği 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimi' tanıdı
16:44Z kuşağı neden online alışverişi tercih ediyor?
16:41Pazardan koli muz aldı, içinden kokain çıktı
16:41BM, Afganistan'a ekonomik yardım için güven fonu oluşturdu
16:33İsrail Finans Bakanı: İran ile çatışma an meselesi
16:31Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli
16:29Kılıçdaroğlu: Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu, başka bir izahı yok
16:18Suudilere satılan Newcastle'dan taraftarlara uyarı: Ortadoğu'yu çağrıştıran cübbe ve sarık giymeyin
16:15Bayern Münih Başkanı Hainer, FIFA Başkanı'nın 2 yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrini reddetti
16:00Merkez Bankası rezervleri 125.7 milyar dolara ulaştı