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https://tr.sputniknews.com/20211021/prof-ozgur-demirtastan-faiz-kararina-kara-ekranli-tepki-1050066724.html
Prof. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki
Prof. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararına tepki olarak ekranı kararttı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:53+0300
2021-10-21T23:53+0300
ekonomi
faiz indirimi
merkez bankası
özgür demirtaş
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Demirtaş karara ilişkin 'Kara Ekran' notuyla bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Çünkü piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı, bakmayacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html
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faiz indirimi, merkez bankası, özgür demirtaş

Prof. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki

23:53 21.10.2021
© Fotoğraf : TwitterÖzgür Demirtaş
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararına tepki olarak ekranı kararttı.
Demirtaş karara ilişkin 'Kara Ekran' notuyla bir paylaşım yaptı.
Demirtaş, "Çünkü piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı, bakmayacak" dedi.
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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