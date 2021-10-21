https://tr.sputniknews.com/20211021/putin-pandemi-nedeniyle-getirilen-ucretli-izin-haftasinda-yuz-yuze-gorusme-yapmayacak-1050052444.html

Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak

Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim’den itibaren ülke genelinde ilan edilen bir haftalık ücretli izin döneminde yüz yüze görüşmeler... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:26+0300

2021-10-21T17:26+0300

2021-10-21T17:26+0300

dünya

rusya

vladimir putin

izin

hafta

pandemi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ücretli izin haftası boyunca görüşmelerini video konferans yoluyla yapacağını söyledi.Peskov, “Pandemi ile ilgili zorlu durum nedeniyle yüz yüze görüşme olmayacak” dedi.Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211020/putin-30-ekim-7-kasimi-maas-kesintisi-olmadan-calismama-haftasi-ilan-etme-onerisini-destekledi-1050006602.html

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rusya, vladimir putin, izin, hafta, pandemi