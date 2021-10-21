https://tr.sputniknews.com/20211021/putin-pandemi-nedeniyle-getirilen-ucretli-izin-haftasinda-yuz-yuze-gorusme-yapmayacak-1050052444.html
Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak
Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim’den itibaren ülke genelinde ilan edilen bir haftalık ücretli izin döneminde yüz yüze görüşmeler... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:26+0300
2021-10-21T17:26+0300
2021-10-21T17:26+0300
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rusya
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pandemi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ücretli izin haftası boyunca görüşmelerini video konferans yoluyla yapacağını söyledi.Peskov, “Pandemi ile ilgili zorlu durum nedeniyle yüz yüze görüşme olmayacak” dedi.Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/putin-30-ekim-7-kasimi-maas-kesintisi-olmadan-calismama-haftasi-ilan-etme-onerisini-destekledi-1050006602.html
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rusya, vladimir putin, izin, hafta, pandemi
Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim’den itibaren ülke genelinde ilan edilen bir haftalık ücretli izin döneminde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmeyecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ücretli izin haftası boyunca görüşmelerini video konferans yoluyla yapacağını söyledi.
Peskov, “Pandemi ile ilgili zorlu durum nedeniyle yüz yüze görüşme olmayacak” dedi.
Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.
Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.