https://tr.sputniknews.com/20211021/putin-valday-tartisma-kulubunde-konusuyor-yasadigimiz-donemdeki-degisimler-giderek-derinlesiyor-1050053251.html

Putin: Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılmıyorum

Putin: Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılmıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığından emin olduğunu söyledi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:57+0300

2021-10-21T17:57+0300

2021-10-21T19:00+0300

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Soçi'de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü 18. Toplantısı'na katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, burada yaptığı konuşmada dünyanın bir değişim dönemi içinde olduğunun altını çizdi.Dünyanın son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığından emin olduğunu kaydeden Putin, karşı karşıya kalınan tehlikelerle mücadele etmeleri ancak kriz döneminde çıkan fırsatları da kaçırmamaları gerektiğini belirtti.Putin, "Karşı karşıya olduğumuz kriz, kavramsal bir kriz, hatta medeniyet krizi. Fiiliyatta bu, insanın yeryüzündeki varlığını tanımlayan yaklaşım ve ilkelerin krizi. Bu durumda hangi yöne ilerleyeceğiz, nelerden vazgeçeceğiz, neleri gözden geçireceğiz veya düzelteceğiz? Asıl değerler için savaş gerektiğinden, onları tüm gücümüzle takip etmemiz gerektiğinden eminim" dedi.'ABD'nin yürüttüğü savaşlar operasyon bölgelerine büyük darbe vurdu'Putin, ABD'nin son 20 yılı içinde yürüttüğü savaşların, operasyon bölgelerine büyük darbe vurduğunu kaydederek o bölgelerdeki durumda kökten değişiklikler olduğunu vurguladı.'Devrim, krizden çıkış yolu değil krizi derinleştiren bir yol'1917 devriminin yol açtığı yıkımları anımsatarak 1991 yılında SSCB'nin dağılmasından söz eden Putin, "Tarih 30 yıl önce tekerrür etti ve potansiyel olarak çok güçlü bir devlet, gereken esnek, ancak zorunlu olarak iyi düşünülmüş reformları yapmadı ve bunun sonucunda hem muhafazakarların hem de ilericiler gibi çeşitli dogmatistlerin kurbanı oldu. Her iki tarafta da elinden gelenin en iyisini yaptı. Tarihimizdeki bu örnekler, devrimin krizden çıkış yolu olmadığını, krizi derinleştiren bir yol olduğunu savunma imkanı veriyor" ifadelerini kullandı.'Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılmıyorum'Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılıp katılmadığı sorulduğunda "Hayır" yanıtını verdi.Putin, "Erdoğan kısa süre önce Rusya'ya geldi ve görüştük. Bana bununla ilgili tezini sundu. Elbette hepsini okumadım ancak bazı fikirleri ele aldık. Bu arada o iyi bir analist. Türkiye liderinin neden bunları söylediği anlaşılır bir şey. Zira Türkiye'nin de Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşünüyor. Ancak buna Rusya tek başına karar veremez, oy birliği gerekiyor. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler de var. Önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Erdoğan'a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, BM 'ölür'. Uluslar birliğine dönüşür ve sona erer. Sadece bir tartışma platformuna dönüşür. Valday Tartışma Kulübü 2 olur" ifadelerini kullandı.Rus lider, bu gerekçelerle söz konusu değişikliği istemediğini kaydederek şöyle devam etti:

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