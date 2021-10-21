https://tr.sputniknews.com/20211021/rdif-dso-sputnik-v-asisinin-degerlendirmesinde-nihai-asamaya-girdi-1050034504.html

RDIF: DSÖ, Sputnik V aşısının değerlendirmesinde nihai aşamaya girdi

RDIF: DSÖ, Sputnik V aşısının değerlendirmesinde nihai aşamaya girdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rus Sputnik aşısının onaylanmasıyla ilgili değerlendirmelerin nihai... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T11:11+0300

2021-10-21T11:11+0300

2021-10-21T11:11+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

onay

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

koronavirüs aşısı

sputnik v

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Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DSÖ, Sputnik V aşısının ön değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve nihai aşamaya geçildiğini doğruladı. DSÖ’den bir grup müfettiş, dünyanın en güvenli ve etkili aşılarından biri olan Sputnik V ile ilgili gerekli denetimleri yapmak ve evrak işleri için Rusya’yı ziyaret edecek" ifadeleri kullanıldı.DSÖ’nün Sputnik V aşısını onaylaması için kalan tek engel, aşı ile ilgili belgelerin eksiksiz şekilde sunulması. Talep edilen belgelerde aşının kalitesi, güvenliği, etkinliği gibi parametreler hakkında bilgilerin yer alması gerekiyor.DSÖ baş bilim insanı Soumya Swaminathan, 12 Ekim’deki açıklamasında yakın zamanda gerekli hukuki belgeler imzalanabilirse yıl sonuna kadar Sputnik V’yi onaylayabileceklerini duyurmuştu.Swaminathan, henüz denetim tarihlerinin net olmadığını ancak Sputnik V’nin etkinlik düzeyiyle ilgili verilerin çok iyi bir aşı olduğuna işaret ettiğini belirtmişti.

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2021

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dünya sağlık örgütü (dsö), onay, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), koronavirüs aşısı, sputnik v