Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211021/reis-gida-yk-baskani-tarimda-ucuz-ithalat-donemi-bitti-1050052816.html
Reis: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti
Reis: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti" dedi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:49+0300
2021-10-21T17:51+0300
ekonomi
ithalat
reis
tarım
gıda
açıklama
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050052788_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_b2698b15f520e00e1a337d9ddf1ca354.jpg
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Akıllı Tarım programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın konuğu oldu. Reis, "Tarımda artık ucuz ithalat dönemi bitti, daha pahalıya mal oluyor. Pandemi bize şunu öğretti: Kendi kendine yeterliliği sağlayabilecek yerli üretimini yapman gerekiyor. Emtianın fiyatı küresel manada artarken liman, gemi, konteyner sıkıntıları da yaşanıyor. Bunlar da birer maliyet unsuru" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050052788_89:0:929:630_1920x0_80_0_0_ddf70ebd083319c92fc03fd386aed052.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ithalat, reis, tarım, gıda, açıklama, ihracat

Reis: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti

17:49 21.10.2021 (güncellendi: 17:51 21.10.2021)
© AAReis Gıda YK Başkanı: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti
Reis Gıda YK Başkanı: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
Abone ol
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti" dedi.
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Akıllı Tarım programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın konuğu oldu.
Reis, "Tarımda artık ucuz ithalat dönemi bitti, daha pahalıya mal oluyor. Pandemi bize şunu öğretti: Kendi kendine yeterliliği sağlayabilecek yerli üretimini yapman gerekiyor. Emtianın fiyatı küresel manada artarken liman, gemi, konteyner sıkıntıları da yaşanıyor. Bunlar da birer maliyet unsuru" ifadelerini kullandı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:57Putin Valday Tartışma Kulübü'nde konuşuyor: Yaşadığımız dönemdeki değişimler giderek derinleşiyor
17:49Reis: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti
17:46Cübbeli Ahmet: Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veriririm
17:26Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak
17:23Tarkan'dan milyonluk anlaşma
17:20Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti
17:15AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım
17:12Rusya Dışişleri: NATO'yu Ukrayna'nın üyeliğinin olası sonuçları hakkında uyardık
17:08Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
17:06Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde ofsayt rekoru
16:59Çavuşoğlu: Güney Kore ile swap anlaşması temelinde ticarette ulusal para birimleri kullanılabilir
16:56Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'ından fazlasında en çok erkekler konuşuyor
16:54Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı
16:52Katalan parlamentosu, DSG'nin kontrol ettiği 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimi' tanıdı
16:44Z kuşağı neden online alışverişi tercih ediyor?
16:41Pazardan koli muz aldı, içinden kokain çıktı
16:41BM, Afganistan'a ekonomik yardım için güven fonu oluşturdu
16:33İsrail Finans Bakanı: İran ile çatışma an meselesi
16:31Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli
16:29Kılıçdaroğlu: Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu, başka bir izahı yok