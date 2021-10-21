https://tr.sputniknews.com/20211021/reis-gida-yk-baskani-tarimda-ucuz-ithalat-donemi-bitti-1050052816.html

Reis: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti

Reis: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti" dedi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:49+0300

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ekonomi

ithalat

reis

tarım

gıda

açıklama

ihracat

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Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Akıllı Tarım programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın konuğu oldu. Reis, "Tarımda artık ucuz ithalat dönemi bitti, daha pahalıya mal oluyor. Pandemi bize şunu öğretti: Kendi kendine yeterliliği sağlayabilecek yerli üretimini yapman gerekiyor. Emtianın fiyatı küresel manada artarken liman, gemi, konteyner sıkıntıları da yaşanıyor. Bunlar da birer maliyet unsuru" ifadelerini kullandı.

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ithalat, reis, tarım, gıda, açıklama, ihracat