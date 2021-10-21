Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Akıllı Tarım programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın konuğu oldu. Reis, "Tarımda artık ucuz ithalat dönemi bitti, daha pahalıya mal oluyor. Pandemi bize şunu öğretti: Kendi kendine yeterliliği sağlayabilecek yerli üretimini yapman gerekiyor. Emtianın fiyatı küresel manada artarken liman, gemi, konteyner sıkıntıları da yaşanıyor. Bunlar da birer maliyet unsuru" ifadelerini kullandı.
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti" dedi.
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Akıllı Tarım programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın konuğu oldu.
Reis, "Tarımda artık ucuz ithalat dönemi bitti, daha pahalıya mal oluyor. Pandemi bize şunu öğretti: Kendi kendine yeterliliği sağlayabilecek yerli üretimini yapman gerekiyor. Emtianın fiyatı küresel manada artarken liman, gemi, konteyner sıkıntıları da yaşanıyor. Bunlar da birer maliyet unsuru" ifadelerini kullandı.