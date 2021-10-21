https://tr.sputniknews.com/20211021/resmi-gazetede-yayimlandi-tsknin-mali-ve-orta-afrika-cumhuriyetindeki-gorev-suresi-uzatildi-1050027632.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T02:54+0300

2021-10-21T02:54+0300

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türkiye

mali

orta afrika cumhuriyeti

resmi gazete

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 25 Nisan 2013 tarihli kararıyla Mali'de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) ve 10 Nisan 2014 tarihli kararıyla da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSCA) kurulduğu hatırlatıldığı kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin 29 Haziran 2021 tarihli kararıyla MINUSMA'nin görev yönergesinin tadil edildiği anımsatıldı.Buna göre, Mali'de istikrarın sağlanması, siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi, devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, silahlı grupların silahsızlanmasının, terhis ve topluma yeniden kazandırılmasının desteklenmesi, ulusal siyasi diyalog sürecine destek sağlanması, Mali'nin güvenliğinin yeniden inşasına yönelik uluslararası katkıların uyumlu olmasının temini, BM personeli ve sivillerin korunması, insan haklarının güvence altına alınması ve teşviki, insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, istikrarın sağlanması sürecinde kadınların her alanda ve düzeyde katılımının temini, silahsızlanma, yeniden entegrasyon ve güvenlik reformu bağlamında çocukların korunması ve çocuklara karşı suistimal ve hak ihlallerinin önlenmesinin söz konusu misyonun temel görevleri arasında tanımlandığı belirtildi.Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Kasım 2020 tarihli kararıyla tadil edilen MINUSCA'nın görev yönergesinde ise misyonun imkanları ölçüsünde ve konuşlandığı bölgelerde sivillerin korunması, sivil halka yönelik tehditlerin tespit edilmesi ve kaydedilmesi, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması, BM personelinin korunması, insan haklarının korunması ve teşviki, silahsızlandırma ve ülkeye geri dönüşlere destek verilmesi ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarının desteklenmesi gibi hususların yer aldığı aktarıldı.MINUSMA ve MINUSCA'nin görev sürelerinin BM Güvenlik Konseyi'nce belirli sürelerle uzatıldığı bildirilen kararda, bu kapsamda MINUSMA'nın görev süresinin 30 Haziran 2022'ye, MINUSCA'nınkinin de 15 Kasım 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.BM tarafından ülkelere, söz konusu misyonlara katılım davetinde bulunulduğu ifade edilen kararda, ayrıca BM 70'inci Genel Kurulu görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde, bahse konu BM misyonları için Türkiye'den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu bilgisi verilen kararda, şunlar kaydedildi:

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mali, orta afrika cumhuriyeti, resmi gazete, türk silahlı kuvvetleri (tsk)