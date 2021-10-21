https://tr.sputniknews.com/20211021/rtukten-guncelleme-hangi-maclar-sifresiz-yayinlanacak-1050039330.html

RTÜK'ten güncelleme: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

RTÜK'ten güncelleme: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

RTÜK, şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini yenilerken milli maçların şifresiz yayınlanması kararlaştırıldı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-21T13:00+0300

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

spor

uefa

maç

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi.RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı.İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste şu şekilde:

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), uefa, maç