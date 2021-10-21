https://tr.sputniknews.com/20211021/rus-disisleri-aliyev-erdogan-onerisini-destekliyoruz-abd-tekere-comak-sokuyor-1050065196.html

Rus Dışişleri: Aliyev-Erdoğan önerisini destekliyoruz, ABD tekere çomak sokuyor

Rus Dışişleri: Aliyev-Erdoğan önerisini destekliyoruz, ABD tekere çomak sokuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin öne sürdüğü 3+3 formatını desteklediğini ve en kısa zamanda... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T23:10+0300

2021-10-21T23:10+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

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Zaharova, Vestnik Kavkaza sitesine açıklamasında, “3+3 bölgesel danışma mekanizmasının kurulması fikri Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları tarafından önerilmişti. Bildiğiniz gibi Rusya bu öneriye destek verdi. Çok taraflı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin, bu formatın tüm müstakbel üyelerinin çıkarlarını kesinlikle tam olarak karşılayacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.Zaharova, “Görüşümüze göre, bu mekanizmanın başlatılması ülkeler arası ilişkilerde güvenin artmasına, mevcut anlaşmazlıkların çözümüne ve bölgenin ekonomik, ulaşım, insani potansiyelinin açılmasına yardımcı olacak” diye kaydetti.Başta ABD olmak üzere bazı Batı ülkelerinin bazı süreçlere engel olma çabası içinde, “bu girişimin tekerine çomak soktuğunu” kaydeden Zaharova, “ABD’li partnerlerimiz bu çabalar içinde dezenformasyonla uğraşıyor. Örneğin, 3+3 girişimini Moskova’ya yazıyor, bu konu etrafında yeni bir garip oyun başlatıyorlar, tüm bunları Rus karşıtlığı havası içinde yapıyorlar. Bu projeye destek verdik, ama öneri başka ülkelerden geldi” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20201110/azerbaycan-aliyev-ve-erdogan-karabagda-turk-rus-baris-gucu-merkezinin-kurulmasini-gorustu-1043201493.html

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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev