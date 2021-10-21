https://tr.sputniknews.com/20211021/rus-disisleri-nato-rusyayla-iliskileri-soguk-savastan-daha-kotu-duruma-getirdi-1050054118.html

Rus Dışişleri: NATO, Rusya’yla ilişkileri Soğuk Savaş'tan daha kötü duruma getirdi

Rus Dışişleri: NATO, Rusya’yla ilişkileri Soğuk Savaş'tan daha kötü duruma getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Rusya’yla ilişkileri, Soğuk Savaş döneminde bile yaşanmayan duruma getirdiğini belirtti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Kuzey Atlantik bloğu ve şahsen Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İlişkilerimizi, Soğuk Savaş'ın en sert dönemlerinde bile yaşanmayan duruma getirdiler. Gerilimi azaltmanın yollarını ortaklaşa arama konusundaki isteksizlikleri, NATO-Rusya Konseyi’ni fiilen gömmüş oldu. Bu koşullarda, bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik zorluklar ve tehditlere karşı ittifakla birlikte çalışmak imkansız ve anlamsız. Her türlü pratik işbirliğinden ve askeri iletişimden vazgeçen taraf NATO’ydu” ifadesini kullandı.‘Stoltenberg’in diyalog çağrıları pratik anlamdan yoksun’Stoltenberg’in, Rusya’yla güvenlik sorunlarını görüşmeye hazır olduğu yönündeki son sözlerini duyduklarını söyleyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Pratik anlamda, bu açıklamanın arkası boş ve bence hiçbir anlamı da yok. NATO önce Rus diplomatları sınır dışı ediyor, paralel olarak Moskova ile diyalog istediğini söylüyor. Oysa Rus diplomatlar, böyle bir diyalog olsun diye NATO’ya akredite edilmişti. Blok olarak NATO’dan ve şahsen bu örgütün sekreterinden duyduklarımızı ciddi almak mümkün değil. Bu kişilerle ne konuşulabilir? Belki ancak sorular yöneltilebilir. Rus diplomatların casusluk faaliyetinde olduğu yönündeki asılsız iddiaları duyuyoruz. Bu bağlamda, Sayın Stoltenberg’e şunu sormak istiyoruz, NATO üyesi ülkelerin diplomatlarının casusluk faaliyeti ne durumda?”.

https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-afganistanda-islerin-nerede-yurumedigi-hem-de-nerede-yurudugune-yogunlasacagiz-1050038487.html

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abd, rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sscb, soğuk savaş, ikili ilişkiler, açıklama