https://tr.sputniknews.com/20211021/rus-uzman-avrupa-rusya-ile-turkiye-arasindaki-isbirligini-yakindan-incelemeli-1050049927.html

Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli

Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, doğalgaz fiyatlarında keskin artışın gözlendiği Avrupa’nın Rusya ile Türkiye arasındaki... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T16:31+0300

2021-10-21T16:31+0300

2021-10-21T16:33+0300

görüş

avrupa

rusya

türkiye

doğalgaz

aleksey grivaç

botaş

işbirliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_a4f9766792f774e1854ac611c1a38bc2.jpg

Brüksel’de AB ülkeleri liderlerinin katılımıyla bugün başlayan iki günlük zirvede Avrupa’daki enerji krizi ele alınacak.Zirvede gaz fiyatlarındaki keskin artışın görüşülmesi ve Rusya’ya önemli bir yer verilmesi bekleniyor.Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e verdiği demeçte, şunları söyledi: Grivaç’a göre, Avrupa’daki enerji krizi konusunda Rusya ile Türkiye arasındaki enerji alanındaki işbirliği deneyimi faydalı olabilir.Grivaç, "Bölgesel sorunlarla ilgili kavramsal ve taktiksel fikir ayrılıklarına rağmen, Rusya ve Türkiye enerji alanında stratejik birer partner. Türkiye’deki gaz sektörü büyük ölçüde Rusya’dan yapılan gaz sevkiyatıyla kuruldu ve geliştiriliyor" dedi."Türkiye, 2020 başında faaliyete geçirilen ve şu anda kapasitesinin ortalama dörtte üçünü kullanan Türk Akım projesinin gerçekleştirilmesini destekleklemek ve bu konuda yardım etmekle çok ileri görüşlü davrandı" diyen Grivaç, bu yıl ülkedeki gaz ihtiyacının artması dikkate alındığında, bu projenin enerji güvenliği bakımından kritik önem taşıdığını dile getirdi.Grivaç, "Doğru bir enerji stratejisi inşa etmek için Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki gaz alanındaki etkileşimini incelemeli" ifadelerini kullandı.'Türkiye, Avrupa’nın hatalarını tekrarlamamalı'Yine de Türkiye pazarında da her şeyin yoluna olduğunun söylenemeyeceğini belirten Grivaç, "Burada da biraz Avrupa’daki senaryoya benzer ilerlendiği görülüyor" diye konuştu.Botaş’ın bölünmesi ve yakında sona erecek bazı uzun vadeli sözleşmelerin uzatılmamasını bu gidişatı gösteren örneklerden olduğunu kaydeden Grivaç, "Tüm bunlar yakın gelecekte Türk tüketiciler için sorun yaratabilir. Avrupa’nın hataları tekrarlanmamalı" değerlendirmesini yaptı.Çeviren: Tuğba Bolat

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

avrupa, rusya, türkiye, doğalgaz, aleksey grivaç, botaş, işbirliği