https://tr.sputniknews.com/20211021/rus-uzman-avrupa-rusya-ile-turkiye-arasindaki-isbirligini-yakindan-incelemeli-1050049927.html
Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli
Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, doğalgaz fiyatlarında keskin artışın gözlendiği Avrupa’nın Rusya ile Türkiye arasındaki... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T16:31+0300
2021-10-21T16:31+0300
2021-10-21T16:33+0300
görüş
avrupa
rusya
türkiye
doğalgaz
aleksey grivaç
botaş
işbirliği
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Brüksel’de AB ülkeleri liderlerinin katılımıyla bugün başlayan iki günlük zirvede Avrupa’daki enerji krizi ele alınacak.Zirvede gaz fiyatlarındaki keskin artışın görüşülmesi ve Rusya’ya önemli bir yer verilmesi bekleniyor.Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e verdiği demeçte, şunları söyledi: Grivaç’a göre, Avrupa’daki enerji krizi konusunda Rusya ile Türkiye arasındaki enerji alanındaki işbirliği deneyimi faydalı olabilir.Grivaç, "Bölgesel sorunlarla ilgili kavramsal ve taktiksel fikir ayrılıklarına rağmen, Rusya ve Türkiye enerji alanında stratejik birer partner. Türkiye’deki gaz sektörü büyük ölçüde Rusya’dan yapılan gaz sevkiyatıyla kuruldu ve geliştiriliyor" dedi."Türkiye, 2020 başında faaliyete geçirilen ve şu anda kapasitesinin ortalama dörtte üçünü kullanan Türk Akım projesinin gerçekleştirilmesini destekleklemek ve bu konuda yardım etmekle çok ileri görüşlü davrandı" diyen Grivaç, bu yıl ülkedeki gaz ihtiyacının artması dikkate alındığında, bu projenin enerji güvenliği bakımından kritik önem taşıdığını dile getirdi.Grivaç, "Doğru bir enerji stratejisi inşa etmek için Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki gaz alanındaki etkileşimini incelemeli" ifadelerini kullandı.'Türkiye, Avrupa’nın hatalarını tekrarlamamalı'Yine de Türkiye pazarında da her şeyin yoluna olduğunun söylenemeyeceğini belirten Grivaç, "Burada da biraz Avrupa’daki senaryoya benzer ilerlendiği görülüyor" diye konuştu.Botaş’ın bölünmesi ve yakında sona erecek bazı uzun vadeli sözleşmelerin uzatılmamasını bu gidişatı gösteren örneklerden olduğunu kaydeden Grivaç, "Tüm bunlar yakın gelecekte Türk tüketiciler için sorun yaratabilir. Avrupa’nın hataları tekrarlanmamalı" değerlendirmesini yaptı.Çeviren: Tuğba Bolat
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Amur Gadjiev
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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avrupa, rusya, türkiye, doğalgaz, aleksey grivaç, botaş, işbirliği
Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli
16:31 21.10.2021 (güncellendi: 16:33 21.10.2021)
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, doğalgaz fiyatlarında keskin artışın gözlendiği Avrupa’nın Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha yakından incelemesi gerektiğini söyledi.
Brüksel’de AB ülkeleri liderlerinin katılımıyla bugün başlayan iki günlük zirvede Avrupa’daki enerji krizi ele alınacak.
Zirvede gaz fiyatlarındaki keskin artışın
görüşülmesi ve Rusya’ya önemli bir yer verilmesi bekleniyor.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e verdiği demeçte, şunları söyledi:
"AB’de enerji politikası gözden geçiriliyor, ancak bu yanlış yönde yapılıyor. Mevcut krizi, hem ekonomi hem de halk için enerji fiyatlarında daha büyük bir artışa yol açması kaçılnılmaz olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırmanın gerektiğini göstermek için kullanıyorlar. Fakat Avrupa’daki pazarda ortaya çıkan sorunların özüne bakılacak olursa, bu sorunların büyük ölçüde Kuzey Akım-2 projesinin planlandığı gibi tamamlanmamasından kaynaklandığını görmek mümkün. Birinci kolu faaliyete hazır olmasına rağmen boru hattının kullanıma geçirileceği tarihler konusunda hala belirsizlikler mevcut. İkinci kolu da yıl sonuna kadar hazır olacak."
Grivaç’a göre, Avrupa’daki enerji krizi
konusunda Rusya ile Türkiye arasındaki enerji alanındaki işbirliği deneyimi faydalı olabilir.
Grivaç, "Bölgesel sorunlarla ilgili kavramsal ve taktiksel fikir ayrılıklarına rağmen, Rusya ve Türkiye enerji alanında stratejik birer partner. Türkiye’deki gaz sektörü büyük ölçüde Rusya’dan yapılan gaz sevkiyatıyla kuruldu ve geliştiriliyor" dedi.
"Türkiye, 2020 başında faaliyete geçirilen ve şu anda kapasitesinin ortalama dörtte üçünü kullanan Türk Akım projesinin gerçekleştirilmesini destekleklemek ve bu konuda yardım etmekle çok ileri görüşlü davrandı" diyen Grivaç, bu yıl ülkedeki gaz ihtiyacının artması dikkate alındığında, bu projenin enerji güvenliği bakımından kritik önem taşıdığını dile getirdi.
Grivaç, "Doğru bir enerji stratejisi inşa etmek için Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki gaz alanındaki etkileşimini incelemeli" ifadelerini kullandı.
'Türkiye, Avrupa’nın hatalarını tekrarlamamalı'
Yine de Türkiye pazarında da her şeyin yoluna olduğunun söylenemeyeceğini belirten Grivaç, "Burada da biraz Avrupa’daki senaryoya benzer ilerlendiği görülüyor" diye konuştu.
Botaş’ın bölünmesi ve yakında sona erecek bazı uzun vadeli sözleşmelerin uzatılmamasını bu gidişatı gösteren örneklerden olduğunu kaydeden Grivaç, "Tüm bunlar yakın gelecekte Türk tüketiciler için sorun yaratabilir. Avrupa’nın hataları tekrarlanmamalı" değerlendirmesini yaptı.