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Rusya Dışişleri: NATO'yu Ukrayna'nın üyeliğinin olası sonuçları hakkında uyardık
Rusya Dışişleri: NATO'yu Ukrayna'nın üyeliğinin olası sonuçları hakkında uyardık
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının son derece tehlikeli bir adım olacağını ve İttifak'ın bu adımın olası... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:12+0300
2021-10-21T17:12+0300
dünya
donbass
ukrayna
nato
rusya dışişleri bakanlığı
andrey rudenko
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev ziyareti sırasında Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına Rusya'nın getirdiği itirazlar hatırlatıldığında, üçüncü bir ülkenin bu konuda veto yetkisinin olmadığını savunmuştu.Sputnik'e verdiği demeçte Austin'in sözlerini yorumlayan Rudenko, bu tür değerlendirmeleri üye ülkelerin yetkililerinden ilk kez duymadıklarını belirterek "Ancak biz resmi açıklamalara değil, somut adımlara bakıyoruz. Bunun (Ukrayna'nın üyeliğinin), Rusya'yı uygun bir karşılık vermek zorunda bırakacak son derece tehlikeli bir adım olacağını düşünüyoruz" dedi.Rudenko, NATO'yu bu yönde atılacak her adımın sonuçları olacağı konusunda uyardıklarını ve İttifak'ın Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu bildiğini kaydetti.'Ukrayna'ya silah sevkiyatları Donbass'ta çözüme katkı sunmaz'Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarını değerlendiren Rudenko, bu sevkiyatların Donbass'ta çözüme katkı sunmak yerine Kiev'i bölgede provokasyonlar yapmaya teşvik edeceğinin altını çizdi.Rudenko, Donbass'ta çözümün Ukrayna'ya verilen askeri desteklerle değil, Kiev'i aklıselime yöneltecek baskıyla sağlanması gerektiğini söyleyen Rudenko, böylece Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını uygulamaya döndürülmesi gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210927/peskov-ukraynaya-nato-birliklerinin-konuslandirilmasi-halinde-rusyanin-kirmizi-cizgileri-asilir-1049286090.html
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donbass, ukrayna, nato, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko

Rusya Dışişleri: NATO'yu Ukrayna'nın üyeliğinin olası sonuçları hakkında uyardık

17:12 21.10.2021
© AFP 2021 / Sergei SupinskyUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının son derece tehlikeli bir adım olacağını ve İttifak'ın bu adımın olası sonuçları hakkında uyarıldığını vurguladı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev ziyareti sırasında Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına Rusya'nın getirdiği itirazlar hatırlatıldığında, üçüncü bir ülkenin bu konuda veto yetkisinin olmadığını savunmuştu.
Sputnik'e verdiği demeçte Austin'in sözlerini yorumlayan Rudenko, bu tür değerlendirmeleri üye ülkelerin yetkililerinden ilk kez duymadıklarını belirterek "Ancak biz resmi açıklamalara değil, somut adımlara bakıyoruz. Bunun (Ukrayna'nın üyeliğinin), Rusya'yı uygun bir karşılık vermek zorunda bırakacak son derece tehlikeli bir adım olacağını düşünüyoruz" dedi.

Rudenko, NATO'yu bu yönde atılacak her adımın sonuçları olacağı konusunda uyardıklarını ve İttifak'ın Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu bildiğini kaydetti.

'Ukrayna'ya silah sevkiyatları Donbass'ta çözüme katkı sunmaz'

Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarını değerlendiren Rudenko, bu sevkiyatların Donbass'ta çözüme katkı sunmak yerine Kiev'i bölgede provokasyonlar yapmaya teşvik edeceğinin altını çizdi.
Rudenko, Donbass'ta çözümün Ukrayna'ya verilen askeri desteklerle değil, Kiev'i aklıselime yöneltecek baskıyla sağlanması gerektiğini söyleyen Rudenko, böylece Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını uygulamaya döndürülmesi gerektiğini belirtti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
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