Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211021/sac-ekimi-sonrasi-olume-istenen-ceza-belli-oldu-1050054587.html
Saç ekimi sonrası ölüme istenen ceza belli oldu
Saç ekimi sonrası ölüme istenen ceza belli oldu
Savcılık, İstanbul Bağcılar'da saç ekimi sonrası ölümle ilgili iddianamesini hazırladı. İddianamede hastanenin başhekimi ve doktorun aralarında bulunduğu 4... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T18:26+0300
2021-10-21T18:26+0300
yaşam
istanbul
bağcılar
ölüm
ceza
saç ekimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048838160_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_da34c387642709045443b4ae0792de0a.jpg
İstanbul Bağcılar'da saç ekimi sonrası ölüme ilişkin davada 4 şüpheli hakkında 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021’de İbrahim Gül’ün saç ekimi gittiği özel hastanede, doktor olan M.A.'nın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Ş.Ç. ve E. B. tarafından ense kısmından saç kökleri alındığı belirtildi.Maktulün saç ekimi işlemine başlamadan önce kalp krizi geçirdiği, akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığının anlatıldığı iddianamede, maktulün anjiyo ameliyatına alınarak kalp damarına stent takıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğine yer verildi.Hastanenin başhekimi Ç.S.E.'nin iddianamede yer alan ifadesinde doktor M.A.'nın eşiyle birlikte sahip olduğu şirketle aralarında hizmet alım sözleşmesinin olduğu, bu sözleşme kapsamında hastane binalarında küçük estetik operasyonlar yapıldığı ancak saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığı kaydedildi.Şüpheli Ç.S.E., doktor M.A.'nın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden habersiz operasyona çağırdığını iddia etti. İddianamede, saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı da kaydedildi.Yöntem dosyada yokİddianamede, kamera kayıtlarında, hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce şüpheli M.A.'nın ekim yapılan odaya girdiği, öncesinde yapılan lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına işlem uyguladıklarının görüldüğü aktarıldı.Maktul Gül'ün raporunun yer aldığı iddianamede, hastanın ölümünün akut koroner sendrom sonucu meydana geldiği, saç ekimi için hastaneye başvurduğu ve saç ekimi girişimi yapıldığı yer alıyor.Ancak saç ekim tekniğinin hangi yöntemle yapıldığına dair dosya içinde bilgi bulunmadığı ve işlemin lokal anesteziyle yapıldığının anlaşıldığı kaydedildiRaporda, saç ekim işleminin yetkili hekim sorumluluğunda yapılması gerektiği, yardımcı sağlık personelinin de işleme katkıda bulunabileceğine işaret edildi. İşlem sırasında tıbbi belge düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğu belirtilen raporda ayrıca, eksik eylem ile ölüm arasında bir ilişki bulunmadığı değerlendirildiİddianamede şüphelilerin, İbrahim Gül’ün ölümünde kusurlu olduğu mevcut deliller ile tüm evrak kapsamında anlaşıldığı öne sürüldü.İddianamede, şüpheliler başhekim Ç.S.E., doktor M.A. ile anestezi teknikerleri E.B. ve Ş.Ç. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi.Kabul edilen iddianame sonucu şüpheliler, önümüzdeki günlerde Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20210914/ibrahim-gulun-sac-ekimi-sirasinda-hayatini-kaybettigi-hastane-konkordato-ilan-etmis-1048885378.html
istanbul
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048838160_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_e3ff448e03fd4ebe4395e574e155fed4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, bağcılar, ölüm, ceza, saç ekimi

Saç ekimi sonrası ölüme istenen ceza belli oldu

18:26 21.10.2021
© DHABağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası
Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
Abone ol
Savcılık, İstanbul Bağcılar'da saç ekimi sonrası ölümle ilgili iddianamesini hazırladı. İddianamede hastanenin başhekimi ve doktorun aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapsi isteniyor.
İstanbul Bağcılar'da saç ekimi sonrası ölüme ilişkin davada 4 şüpheli hakkında 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021’de İbrahim Gül’ün saç ekimi gittiği özel hastanede, doktor olan M.A.'nın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Ş.Ç. ve E. B. tarafından ense kısmından saç kökleri alındığı belirtildi.
Maktulün saç ekimi işlemine başlamadan önce kalp krizi geçirdiği, akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığının anlatıldığı iddianamede, maktulün anjiyo ameliyatına alınarak kalp damarına stent takıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğine yer verildi.

Hastanenin başhekimi Ç.S.E.'nin iddianamede yer alan ifadesinde doktor M.A.'nın eşiyle birlikte sahip olduğu şirketle aralarında hizmet alım sözleşmesinin olduğu, bu sözleşme kapsamında hastane binalarında küçük estetik operasyonlar yapıldığı ancak saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığı kaydedildi.
Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
TÜRKİYE
İbrahim Gül'ün saç ekimi sırasında hayatını kaybettiği hastane konkordato ilan etti
14 Eylül, 09:30
Şüpheli Ç.S.E., doktor M.A.'nın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden habersiz operasyona çağırdığını iddia etti. İddianamede, saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı da kaydedildi.

Yöntem dosyada yok

İddianamede, kamera kayıtlarında, hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce şüpheli M.A.'nın ekim yapılan odaya girdiği, öncesinde yapılan lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına işlem uyguladıklarının görüldüğü aktarıldı.
Maktul Gül'ün raporunun yer aldığı iddianamede, hastanın ölümünün akut koroner sendrom sonucu meydana geldiği, saç ekimi için hastaneye başvurduğu ve saç ekimi girişimi yapıldığı yer alıyor.
Ancak saç ekim tekniğinin hangi yöntemle yapıldığına dair dosya içinde bilgi bulunmadığı ve işlemin lokal anesteziyle yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi

Raporda, saç ekim işleminin yetkili hekim sorumluluğunda yapılması gerektiği, yardımcı sağlık personelinin de işleme katkıda bulunabileceğine işaret edildi. İşlem sırasında tıbbi belge düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğu belirtilen raporda ayrıca, eksik eylem ile ölüm arasında bir ilişki bulunmadığı değerlendirildi

İddianamede şüphelilerin, İbrahim Gül’ün ölümünde kusurlu olduğu mevcut deliller ile tüm evrak kapsamında anlaşıldığı öne sürüldü.
İddianamede, şüpheliler başhekim Ç.S.E., doktor M.A. ile anestezi teknikerleri E.B. ve Ş.Ç. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi.
Kabul edilen iddianame sonucu şüpheliler, önümüzdeki günlerde Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:47İmamoğlu'ndan Bakan Kasapoğlu'na yanıt: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir
18:4660 yaşındaki hasta, MR makinesinin oksijen tüpünü yutması nedeniyle hayatını kaybetti
18:39Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
18:39İngiltere’den Ukrayna'ya yardımı kısıtlama kararı
18:35Erbaş: Dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü gözümüzün önünde
18:34BM: Finansman sorunu nedeniyle Yemen'deki bazı insani faaliyetler yakında duracak
18:26Saç ekimi sonrası ölüme istenen ceza belli oldu
18:21Gram altın, faiz kararının ardından rekor kırdı
18:17Çocukların uygunsuz görüntülerini paylaşan istismarcı tutuklandı
18:15Rus Dışişleri: NATO, Rusya’yla ilişkileri Soğuk Savaş'tan daha kötü duruma getirdi
18:12AB liderleri Brüksel'de toplandı: Masada neler var?
18:06Merkez Hakem Kurulu'nda Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus modeli
18:05ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu
17:59Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:58İsrail gelecek aydan itibaren Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını açacak
17:58Rapçi 'Murda' hakkında 'uyuşturucuya özendirme' suçundan istenen ceza belli oldu
17:57Putin: Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılmıyorum
17:49Reis: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti
17:46Cübbeli Ahmet: Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veriririm
17:26Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak