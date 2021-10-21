https://tr.sputniknews.com/20211021/samil-tayyardan-bulent-arinca-liderine-guvenmiyorsan-ak-partide-niye-duruyorsun-1050030634.html

Şamil Tayyar’dan Bülent Arınç’a: Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?

Şamil Tayyar’dan Bülent Arınç’a: Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?

AK Partili Şamil Tayyar, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a yönelik olarak, "... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T08:07+0300

2021-10-21T08:07+0300

2021-10-21T08:07+0300

politika

ak parti

bülent arınç

şamil tayyar

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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar Tayyar Twitter hesabından, "Yorumlardan, mesajlardan anlıyorum ki son twitim pek anlaşılmamış. Açalım o vakit. Muhtereme diyorum ki; liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?" ifadesini kullandı.Arınç ne demişti?Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkisine dair konuşmak istemediğini belirterek, “Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme... Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam” dedi.

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ak parti, bülent arınç, şamil tayyar