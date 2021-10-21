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Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu Tanf Üssü’ne İHA saldırısı
Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu Tanf Üssü’ne İHA saldırısı
ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T04:06+0300
2021-10-21T04:06+0300
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ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırı nedeniyle askeri üstte patlamaların duyulduğunu bildirdi.İsmi açıklamayan ABD Merkez Komutanlığından bir askeri yetkili ise, "Suriye'deki Al-Tanf askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi ve güçlerimiz arasında can kaybı olmadı" ifadelerini kullanırken, saldırının İran destekli milisler tarafından düzenlenmiş olabileceğini savunarak soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Yetkili ayrıca, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
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abd, suriye, drone, tanf

Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu Tanf Üssü’ne İHA saldırısı

04:06 21.10.2021
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMANABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
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ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırı nedeniyle askeri üstte patlamaların duyulduğunu bildirdi.
İsmi açıklamayan ABD Merkez Komutanlığından bir askeri yetkili ise, "Suriye'deki Al-Tanf askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi ve güçlerimiz arasında can kaybı olmadı" ifadelerini kullanırken, saldırının İran destekli milisler tarafından düzenlenmiş olabileceğini savunarak soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Yetkili ayrıca, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
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