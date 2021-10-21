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Süt kazanında banyo yapan işçiler beraat etti
Süt kazanında banyo yapan işçiler beraat etti
Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T15:14+0300
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türkiye
konya
fabrika
süt banyosu
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Süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.
https://tr.sputniknews.com/20210928/sut-kazaninda-banyo-davasi-tanigin-ifadesi-ortaya-cikti-1049327666.html
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konya, fabrika, süt banyosu

Süt kazanında banyo yapan işçiler beraat etti

15:14 21.10.2021 (güncellendi: 15:18 21.10.2021)
© Fotoğraf : TikTokSüt banyosu
Süt banyosu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : TikTok
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Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.
Süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.
Süt banyosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
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