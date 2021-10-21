Süt kazanında banyo yapan işçiler beraat etti

Süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.
Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.
Süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.