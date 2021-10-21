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Suudi Arabistan ve BAE hakkında Yemen'deki savaş suçları nedeniyle Londra polisine şikayet
Suudi Arabistan ve BAE hakkında Yemen'deki savaş suçları nedeniyle Londra polisine şikayet
İngiltere'de bir grup insan hakları avukatı, Yemen'de işlenen savaş suçları nedeniyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üst düzey... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T09:26+0300
2021-10-21T09:26+0300
dünya
suudi arabistan
yemen
savaş suçu
şikayet
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e yönelik askeri müdahalesi 2015 yılından bu yana devam ederken, uzlaşı çabaları da sürüyor.Al Jazeera'da yer alan habere göre İngiltere'de Londra merkezli avukatlık ofisi Guernica 37, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de savaş suçuna karşıtığını belirterek bu ülkeleri Londra polisine şikayet etti.Avukatların şikayeti, Londra polis teşkilatı ve Kraliyet Savcılığı'na sunuldu.Guernica 37, 22 üst düzey Suudi ve BAE'li bakan ve askeri yetkilinin insanlığa karşı suçlara karıştığını savundu.Suçlama, bahsedilen isimlerin Birleşik Krallık'a girdikten hemen sonra gözaltına alınmasını talep ediyor.Guernica 37 grubundan Toby Cadman, açıklamasında "En çirkin suçlardan bahsediyoruz ve bunlara karşı herhangi bir dokunulmazlık sunulmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.Avukatlar şikayetlerinde; 2018'de Yemen'in kuzeyinde bir okul otobüsüne düzenlenen ve en az 26 çocuğun ölümüne neden olan hava saldırısı, 2016'da başkent Sana'da bir cenazeye düzenlenen ve 140 kişinin ölümüne neden olan bombardıman ve Kolombiylı paralı askerler tarafından Yemen'in güneyindeki sivillere uygulanan işkence ve cinayetler olmak üzere 3 ayrı hadiseye işaret etti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/almanyada-yemende-savasmak-uzere-paramiliter-orgut-kurmaya-calisan-2-emekli-asker-tutuklandi-1049995569.html
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suudi arabistan, yemen, savaş suçu, şikayet, birleşik arap emirlikleri (bae)

Suudi Arabistan ve BAE hakkında Yemen'deki savaş suçları nedeniyle Londra polisine şikayet

09:26 21.10.2021
© REUTERS / Naif Rahma Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı
Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Naif Rahma
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İngiltere'de bir grup insan hakları avukatı, Yemen'de işlenen savaş suçları nedeniyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üst düzey yetkilileri Londra polisine şikayet etti.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e yönelik askeri müdahalesi 2015 yılından bu yana devam ederken, uzlaşı çabaları da sürüyor.
Al Jazeera'da yer alan habere göre İngiltere'de Londra merkezli avukatlık ofisi Guernica 37, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de savaş suçuna karşıtığını belirterek bu ülkeleri Londra polisine şikayet etti.
Avukatların şikayeti, Londra polis teşkilatı ve Kraliyet Savcılığı'na sunuldu.
Guernica 37, 22 üst düzey Suudi ve BAE'li bakan ve askeri yetkilinin insanlığa karşı suçlara karıştığını savundu.
Suçlama, bahsedilen isimlerin Birleşik Krallık'a girdikten hemen sonra gözaltına alınmasını talep ediyor.
Guernica 37 grubundan Toby Cadman, açıklamasında "En çirkin suçlardan bahsediyoruz ve bunlara karşı herhangi bir dokunulmazlık sunulmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Avukatlar şikayetlerinde; 2018'de Yemen'in kuzeyinde bir okul otobüsüne düzenlenen ve en az 26 çocuğun ölümüne neden olan hava saldırısı, 2016'da başkent Sana'da bir cenazeye düzenlenen ve 140 kişinin ölümüne neden olan bombardıman ve Kolombiylı paralı askerler tarafından Yemen'in güneyindeki sivillere uygulanan işkence ve cinayetler olmak üzere 3 ayrı hadiseye işaret etti.
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