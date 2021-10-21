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Suudilere satılan Newcastle'dan taraftarlara uyarı: Ortadoğu'yu çağrıştıran cübbe ve sarık giymeyin
Suudilere satılan Newcastle'dan taraftarlara uyarı: Ortadoğu'yu çağrıştıran cübbe ve sarık giymeyin
Suudi Arabistanlı bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, taraftarlarını cübbe ve sarık giymemeleri konusunda uyardı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T16:18+0300
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newcastle united
spor
sarık
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Newcastle United'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, takımın el değiştirmesini kutlayan taraftarlardan Ortadoğu kültürüne ait kıyafetler giymemeleri istendi.Taraftarlar, kulübün satışı sonrası Arap kültürüne özgü kıyafetler giyerek stadyuma geldi.'Bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz'Goal’ün aktardığına göre kulübün yayınladığı açıklamada şu satırlara yer verildi:“Newcastle United taraftarlarından, günlük hayatlarında bu tarz kıyafetler kullanmıyorlarsa, Arap giysileri veya Ortadoğu’yu çağrıştıran sarıklar giymemelerini rica ediyoruz.Geçtiğimiz günlerde, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınmasının ardından bir grup taraftar St. James’ Park’a cübbe ve sarık giyerek geldi.Takımın yeni sahiplerinden hiçbiri, taraftarların bu şekilde kutlama yapmayı seçmesinden rahatsızlık duymadı. Bunu, hoş geldin mesajı taşıyan, pozitif bir davranış olarak yorumladılar. Öte yandan, bu şekilde giyinmenin kültürel açıdan yanlış olacağına ve bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz.Stadyuma gelen herkes, her zaman olduğu gibi kendi ülkesine ve kültürüne ait kıyafetler giymekte özgürdür. Kulüp, sahip olduğu kültürel açıdan zengin taraftar kitlesinden gelen destekten gurur duymaktadır.Toplumsal eşitlik için çalışmalar yürüten ‘Kick It Out’ grubu, bu çağrıyı St. James Park’a gelen tüm futbolseverlerin kendini evinde hissetmesi için gerekli bir adım olarak niteleyerek kulübe destek verdi.”Newcastle United’ın Pazar günü evinde Tottenham ile oynadığı maçı izlemeye gelen bazı taraftarların üzerinde, Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan cübbe ve sarık benzeri giysiler görülmüştü.
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newcastle united, sarık, cübbe

Suudilere satılan Newcastle'dan taraftarlara uyarı: Ortadoğu'yu çağrıştıran cübbe ve sarık giymeyin

16:18 21.10.2021 (güncellendi: 16:22 21.10.2021)
© AFP 2021Newcastle United taraftarı, sarık
Newcastle United taraftarı, sarık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021
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Suudi Arabistanlı bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, taraftarlarını cübbe ve sarık giymemeleri konusunda uyardı.
Newcastle United'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, takımın el değiştirmesini kutlayan taraftarlardan Ortadoğu kültürüne ait kıyafetler giymemeleri istendi.
Taraftarlar, kulübün satışı sonrası Arap kültürüne özgü kıyafetler giyerek stadyuma geldi.

'Bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz'

Goal’ün aktardığına göre kulübün yayınladığı açıklamada şu satırlara yer verildi:
“Newcastle United taraftarlarından, günlük hayatlarında bu tarz kıyafetler kullanmıyorlarsa, Arap giysileri veya Ortadoğu’yu çağrıştıran sarıklar giymemelerini rica ediyoruz.
Geçtiğimiz günlerde, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınmasının ardından bir grup taraftar St. James’ Park’a cübbe ve sarık giyerek geldi.
Takımın yeni sahiplerinden hiçbiri, taraftarların bu şekilde kutlama yapmayı seçmesinden rahatsızlık duymadı. Bunu, hoş geldin mesajı taşıyan, pozitif bir davranış olarak yorumladılar. Öte yandan, bu şekilde giyinmenin kültürel açıdan yanlış olacağına ve bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz.
Stadyuma gelen herkes, her zaman olduğu gibi kendi ülkesine ve kültürüne ait kıyafetler giymekte özgürdür. Kulüp, sahip olduğu kültürel açıdan zengin taraftar kitlesinden gelen destekten gurur duymaktadır.
Toplumsal eşitlik için çalışmalar yürüten ‘Kick It Out’ grubu, bu çağrıyı St. James Park’a gelen tüm futbolseverlerin kendini evinde hissetmesi için gerekli bir adım olarak niteleyerek kulübe destek verdi.”
Newcastle United’ın Pazar günü evinde Tottenham ile oynadığı maçı izlemeye gelen bazı taraftarların üzerinde, Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan cübbe ve sarık benzeri giysiler görülmüştü.
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