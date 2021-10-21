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https://tr.sputniknews.com/20211021/taksicinin-bagajda-unutulan-18-milyon-tlyi-sahibine-teslim-ettigi-haberi-asilsiz-cikti-1050035096.html
Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı
Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı
Sarıyer'de bir taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unutulduğu ve taksicinin parayı sahibine ulaştırdığı haberi asılsız çıktı. Sözde parayı unutan şahıs... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T11:29+0300
2021-10-21T11:30+0300
türkiye
taksi
para
taksici
kurgu
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İstanbul Sarıyer'de, iddiaya göre Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı. DHA'nın haberinde, yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalarda yaptı ve 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.Bugün ise Show TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu 'Bu Sabah' programında olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı.Valizini unuttuğu iddia edilen adam, programa telefonla bağlanarak, yaşanan olayın 'kurgu' olduğunu söyledi.Şahıs, "Videonun çekildiğinden bile haberim yoktu. Herhangi bir şekilde kaybolmuş bir param yok. Bulunmuş bir param da yok. Ben gurbetçi değilim, Almanya'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu" dedi.Taksici kendisini tuvalete kilitlediProgramın ekibi, olayın yaşandığı durağa giderek taksicilerle de konuşmak istedi. Muhabirin soruları karşısında kaçacak yer arayan taksici, kendisini tuvalete kilitledi.Muhabirin, "Talimatı kim verdi?" sorusu üzerine söz alan taksici, "Onu söylemek zorunda değilim." şeklinde cevap verdi.Durağa gelen bir diğer taksici de soruları yanıtlamak yerine kameralardan kaçtı.
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taksi, para, taksici, kurgu

Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı

11:29 21.10.2021 (güncellendi: 11:30 21.10.2021)
© DHATaksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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Sarıyer'de bir taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unutulduğu ve taksicinin parayı sahibine ulaştırdığı haberi asılsız çıktı. Sözde parayı unutan şahıs olayla ilgili 'tamamen kurgu' dedi. Söz konusu taksici ise kameralardan kaçtı.
İstanbul Sarıyer'de, iddiaya göre Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı. DHA'nın haberinde, yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalarda yaptı ve 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.
Bugün ise Show TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu 'Bu Sabah' programında olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Valizini unuttuğu iddia edilen adam, programa telefonla bağlanarak, yaşanan olayın 'kurgu' olduğunu söyledi.
Şahıs, "Videonun çekildiğinden bile haberim yoktu. Herhangi bir şekilde kaybolmuş bir param yok. Bulunmuş bir param da yok. Ben gurbetçi değilim, Almanya'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu" dedi.

Taksici kendisini tuvalete kilitledi

Programın ekibi, olayın yaşandığı durağa giderek taksicilerle de konuşmak istedi. Muhabirin soruları karşısında kaçacak yer arayan taksici, kendisini tuvalete kilitledi.
Muhabirin, "Talimatı kim verdi?" sorusu üzerine söz alan taksici, "Onu söylemek zorunda değilim." şeklinde cevap verdi.
Durağa gelen bir diğer taksici de soruları yanıtlamak yerine kameralardan kaçtı.
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