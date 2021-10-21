https://tr.sputniknews.com/20211021/taksicinin-bagajda-unutulan-18-milyon-tlyi-sahibine-teslim-ettigi-haberi-asilsiz-cikti-1050035096.html

Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı

Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı

Sarıyer'de bir taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unutulduğu ve taksicinin parayı sahibine ulaştırdığı haberi asılsız çıktı. Sözde parayı unutan şahıs... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T11:29+0300

2021-10-21T11:29+0300

2021-10-21T11:30+0300

türkiye

taksi

para

taksici

kurgu

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İstanbul Sarıyer'de, iddiaya göre Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı. DHA'nın haberinde, yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalarda yaptı ve 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.Bugün ise Show TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu 'Bu Sabah' programında olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı.Valizini unuttuğu iddia edilen adam, programa telefonla bağlanarak, yaşanan olayın 'kurgu' olduğunu söyledi.Şahıs, "Videonun çekildiğinden bile haberim yoktu. Herhangi bir şekilde kaybolmuş bir param yok. Bulunmuş bir param da yok. Ben gurbetçi değilim, Almanya'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu" dedi.Taksici kendisini tuvalete kilitlediProgramın ekibi, olayın yaşandığı durağa giderek taksicilerle de konuşmak istedi. Muhabirin soruları karşısında kaçacak yer arayan taksici, kendisini tuvalete kilitledi.Muhabirin, "Talimatı kim verdi?" sorusu üzerine söz alan taksici, "Onu söylemek zorunda değilim." şeklinde cevap verdi.Durağa gelen bir diğer taksici de soruları yanıtlamak yerine kameralardan kaçtı.

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taksi, para, taksici, kurgu