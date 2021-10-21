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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211021/taliban-tum-afganistan-halkinin-pasaport-almaya-hakki-var-1050028680.html
Taliban: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var
Taliban: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var
Taliban yönetimi, 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başlanmasının ardından günlük binlerce pasaport verdiklerini ve tüm Afganistan halkının... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T04:35+0300
2021-10-21T04:35+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, günlük yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 adet pasaport verdiklerini ve toplam verilen sayının yaklaşık 46 bine ulaştığını vurgulayarak, "Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var" dedi.Pasaport işlemlerini sisteme koyduklarını aktaran Hakkani, halkın ilgili ofisler aracılığıyla kargaşa oluşmadan pasaport almaya başladığını işaret etti.Hakkani, pasaport veren ofislerin tüm halkın hizmetine açık olduğuna dikkati çekerek, yurt dışına gitmek isteyen herkese evraklarını vereceklerini ve önceki yönetimden kişilerin de pasaport almalarını memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.Taliban yönetiminin Afgan halkının geleceği için tüm gayretiyle çalıştığı yorumunu yapan Hakkani, kimsenin ülkeyi terk etmek zorunda olmadığını ve korkmaması gerektiğini söyledi.Hakkani, herkese pasaport verdiklerini, kimsenin ülkeden ayrılmasına engel olmadıklarını, kimseye işkence yapmadıklarını, bunun düşmanların propagandası olduğunu ileri sürerek, tedaviye ihtiyacı olanlar, sporcular ve öğrencilerin de öncelikli grupta yer aldığını dile getirdi.
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afganistan, taliban, pasaport

Taliban: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var

04:35 21.10.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYAfganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Havalimanı girişinde Taliban Özel Kuvvetleri
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Havalimanı girişinde Taliban Özel Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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Taliban yönetimi, 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başlanmasının ardından günlük binlerce pasaport verdiklerini ve tüm Afganistan halkının buna hakkı olduğunu açıkladı.
Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, günlük yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 adet pasaport verdiklerini ve toplam verilen sayının yaklaşık 46 bine ulaştığını vurgulayarak, "Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var" dedi.
Pasaport işlemlerini sisteme koyduklarını aktaran Hakkani, halkın ilgili ofisler aracılığıyla kargaşa oluşmadan pasaport almaya başladığını işaret etti.
Hakkani, pasaport veren ofislerin tüm halkın hizmetine açık olduğuna dikkati çekerek, yurt dışına gitmek isteyen herkese evraklarını vereceklerini ve önceki yönetimden kişilerin de pasaport almalarını memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.
Taliban yönetiminin Afgan halkının geleceği için tüm gayretiyle çalıştığı yorumunu yapan Hakkani, kimsenin ülkeyi terk etmek zorunda olmadığını ve korkmaması gerektiğini söyledi.
Hakkani, herkese pasaport verdiklerini, kimsenin ülkeden ayrılmasına engel olmadıklarını, kimseye işkence yapmadıklarını, bunun düşmanların propagandası olduğunu ileri sürerek, tedaviye ihtiyacı olanlar, sporcular ve öğrencilerin de öncelikli grupta yer aldığını dile getirdi.
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