https://tr.sputniknews.com/20211021/taraftardan-fenerbahceli-futbolculara-tepki--1050063982.html

Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki

Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle Fenerbahçeli... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T22:33+0300

2021-10-21T22:33+0300

2021-10-21T22:33+0300

spor

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

antwerp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050064189_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_a1c92a2621bbee1364de75e2f0a770b4.jpg

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretine son veremedi. D Grubu'ndaki üçüncü maçında Antwerp ile karşılaşan Sarı Lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak tur şansını zora soktu.Sezon başında Belçika ekibine kiralanan Samatta, ikinci dakikada takımını öne geçirdi. Fenerbahçe 20'nci dakikada Valencia ile skoru eşitledi. Ekvadorlu forvet 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.45'nci dakikada yeniden penaltı noktasına giden Valencia bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Antwerp 62'nci dakikada Gerkens ile skoru tekrar eşitledi ve maçın skorunu belirledi.Vitor Pereira'nın ekibi bu beraberlikle üçüncü haftayı 2 puanla üçüncü sırada bıraktı. Sarı Lacivertlier, gruptaki dördüncü maçında 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına çıkacak.Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/kadikoyde-erken-gol-1050057570.html

antwerp

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, uefa avrupa ligi, antwerp