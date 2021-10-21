Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211021/tarihi-yeralti-camii-yanina-otel-yapilacak-1050038214.html
Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
II. TİBERİOS (578-582) döneminde Haliç'in girişini kontrol amacıyla, ardından cephane deposu, su sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mahzen olarak kullanılan... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T12:43+0300
2021-10-21T12:43+0300
yaşam
otel
beyoğlu
cami
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050038158_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_f610ca453d24d47903df9fbe5a608889.jpg
Beyoğlu'nda yer alan, Osmanlı resmî kayıtlarında Mahzen-i Sultani olarak geçen Yeraltı Camii, Hicret'in 711 senesinde Abdülaziz oğlu Ömer tarafından hisar olarak yaptırıldı. II. Tiberios (578-582) döneminde artan Arap akınlarına karşı Haliç'in girişini kontrol amacıyla kullanılan Yeraltı Camii, aynı zamanda Haliç'e girişi önleyen zincirin bir ucunun da bağlandığı yer.Mekan, İstanbul'un Osmanlılara geçmesinden sonra yine cephane deposu, su sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mahzen olarak kullanıldı. 1752-1756 yıllarında Köse Bahir Mustafa Paşa tarafından camiye dönüştürüldü. Kule şeklindeki minaresi kısa süre sonra meydana gelen depremde yıkıldığı için Sultan I. Mahmud tarafından yeniden yaptırıldı. Sahabeden Amr bin el-Âs, Vehb B. Huşeyre ve Tebeu't-tâbiîn'den Süfyân B. Uyeyne'nin makam kabirleri de burada bulunuyor. Üstünde, ahşap bir Türk konağı mimarisinde olan ve 1985'te restorasyonu yapılan Sahiller Sağlık Merkezi Müdürlüğü binası da bulunuyor. Tarihe tanıklık eden caminin daha önce bitişiğinde bulunan bina yıkıldı. Yerine otel yapılmak için yıkılan binanın ardından caminin beden duvarlarında kemer açıklı kalıntılar ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin projenin yanlış olduğunu belirtti. Şahin, Kültür Bakanlığı'nın çalışmaları titiz bir şekilde yürütmesini talep etti. Arkeolog Nezih Başgelen ise temel kazısı yapılmışken belirli yerlerde test sondajları açılarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.'Bu şekilde devam edilirse belge nitelikleri yok olur'Yeraltı Camii yanına yapılacak otel için Kültür Bakanlığı'nın titiz şekilde çalışma yapması gerektiğini belirten Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Buranın mutlaka belge niteliğinde değerlendirilip, bütün dönemsel analizlerinin yapılması gerekir. Ancak çok hızlı bir inşaat faaliyetine girilmiş. Her şey kanuna uygun ama buna öyle bakmamak gerekiyor. Arkeoloji Müzesi yetkililerinin biraz daha detaylı işin içine girmesi gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla daha önce bir betonarme bina varmış. Yıkıldıktan sonra bir kalıntı çıkmadı ama beden duvarlarındaki kalanları koruyorlar. Mevcut durumda şu an kurul kararlarını almış ama bu yanlış. Normalde kurulun ve bakanlık yetkililerinin buna daha önceden yatırımcılara söylemesi gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın burada hassasiyet göstermesi gerekiyor, bizim bakanlık yetkililerinden istediğimiz bu. Proje onaylandı diye bu şekilde devam edilirse belge nitelikleri gittikçe yok olur. Bu parselizasyonda bir şey çıkmaz ama başka parselizasyonda çıkabilir. Mühim olan ana çerçevenin bir bütün olarak yapılması gerekiyor. Kanunların buna göre güncellenmesi gerekiyor. Kültür Bakanlığı bu ana çerçeveyi şimdiden belirlerse ve buradaki temel çalışmaları yapıldığı zaman yatırımcının inisiyatifine veya şans eseri burada bir şey bulunduğu zaman yakın çevrelerden bir iki kişinin hassasiyeti ile olmamalı. Kurullara proje sunulmadan önce burada kazı çalışmalarının çok titiz bir şekilde yapılması lazım. Yatırımcıların da bunu bilerek yatırım yapması lazım. İşi şansa bırakırsanız bilimsellikten uzaklaşıyorsunuz" dedi.'İstanbul'un tarihi topografyasının en stratejik en önemli noktalarından'Arkeolog Nezih Başgelen ise ortaya çıkan kemerin ilginç olduğunu ifade etti. Başgelen, "Söz konusu alan İstanbul'un tarihi topografyasının en stratejik en önemli noktalarından biri. Bunun nedeni vaktiyle Haliç'in ağzını kapatan o meşhur zincirin mekanizmasının Yeraltı Camii'nin olduğu yerdeki büyük bir savunma tesisinin bir bölümü olması. Uzun yıllar denizden gelen tehlikelere karşı hem Haliç'teki donanmayı hem de gidiş gelişi kapatması açısından önemli bir mekanizma. Ama buradaki geleneğin çok eskiye gittiğine dair elimizde ipuçları var. Hazır böyle bir temel kazısı yapılmışken buradaki belirli yerlerde test sondajları açılarak da daha eskiye gidip kontrol etmekte yarar olduğunu söyleyebiliriz. Ortaya çıkanlardan ilginç bir kemer gözüküyor. Bugüne kadar her şeyin prosedürlere uygun olarak yapıldığı görülüyor ama bundan sonrası için koruma kurulunun çizeceği yolda gerekli koruma tedbirlerinin alınmasında yarar var" diye konuştu.
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050038158_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_44c349828a4708c98c92e745bc5c6627.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otel, beyoğlu, cami

Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak

12:43 21.10.2021
© DHATarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
Abone ol
II. TİBERİOS (578-582) döneminde Haliç'in girişini kontrol amacıyla, ardından cephane deposu, su sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mahzen olarak kullanılan Yeraltı Camii'nin yanına otel yapılıyor.
Beyoğlu'nda yer alan, Osmanlı resmî kayıtlarında Mahzen-i Sultani olarak geçen Yeraltı Camii, Hicret'in 711 senesinde Abdülaziz oğlu Ömer tarafından hisar olarak yaptırıldı. II. Tiberios (578-582) döneminde artan Arap akınlarına karşı Haliç'in girişini kontrol amacıyla kullanılan Yeraltı Camii, aynı zamanda Haliç'e girişi önleyen zincirin bir ucunun da bağlandığı yer.
Mekan, İstanbul'un Osmanlılara geçmesinden sonra yine cephane deposu, su sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mahzen olarak kullanıldı. 1752-1756 yıllarında Köse Bahir Mustafa Paşa tarafından camiye dönüştürüldü. Kule şeklindeki minaresi kısa süre sonra meydana gelen depremde yıkıldığı için Sultan I. Mahmud tarafından yeniden yaptırıldı. Sahabeden Amr bin el-Âs, Vehb B. Huşeyre ve Tebeu't-tâbiîn'den Süfyân B. Uyeyne'nin makam kabirleri de burada bulunuyor. Üstünde, ahşap bir Türk konağı mimarisinde olan ve 1985'te restorasyonu yapılan Sahiller Sağlık Merkezi Müdürlüğü binası da bulunuyor.
Tarihe tanıklık eden caminin daha önce bitişiğinde bulunan bina yıkıldı. Yerine otel yapılmak için yıkılan binanın ardından caminin beden duvarlarında kemer açıklı kalıntılar ortaya çıktı.
Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin projenin yanlış olduğunu belirtti. Şahin, Kültür Bakanlığı'nın çalışmaları titiz bir şekilde yürütmesini talep etti. Arkeolog Nezih Başgelen ise temel kazısı yapılmışken belirli yerlerde test sondajları açılarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

'Bu şekilde devam edilirse belge nitelikleri yok olur'

Yeraltı Camii yanına yapılacak otel için Kültür Bakanlığı'nın titiz şekilde çalışma yapması gerektiğini belirten Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Buranın mutlaka belge niteliğinde değerlendirilip, bütün dönemsel analizlerinin yapılması gerekir. Ancak çok hızlı bir inşaat faaliyetine girilmiş. Her şey kanuna uygun ama buna öyle bakmamak gerekiyor. Arkeoloji Müzesi yetkililerinin biraz daha detaylı işin içine girmesi gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla daha önce bir betonarme bina varmış. Yıkıldıktan sonra bir kalıntı çıkmadı ama beden duvarlarındaki kalanları koruyorlar. Mevcut durumda şu an kurul kararlarını almış ama bu yanlış. Normalde kurulun ve bakanlık yetkililerinin buna daha önceden yatırımcılara söylemesi gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın burada hassasiyet göstermesi gerekiyor, bizim bakanlık yetkililerinden istediğimiz bu. Proje onaylandı diye bu şekilde devam edilirse belge nitelikleri gittikçe yok olur. Bu parselizasyonda bir şey çıkmaz ama başka parselizasyonda çıkabilir. Mühim olan ana çerçevenin bir bütün olarak yapılması gerekiyor. Kanunların buna göre güncellenmesi gerekiyor. Kültür Bakanlığı bu ana çerçeveyi şimdiden belirlerse ve buradaki temel çalışmaları yapıldığı zaman yatırımcının inisiyatifine veya şans eseri burada bir şey bulunduğu zaman yakın çevrelerden bir iki kişinin hassasiyeti ile olmamalı. Kurullara proje sunulmadan önce burada kazı çalışmalarının çok titiz bir şekilde yapılması lazım. Yatırımcıların da bunu bilerek yatırım yapması lazım. İşi şansa bırakırsanız bilimsellikten uzaklaşıyorsunuz" dedi.

'İstanbul'un tarihi topografyasının en stratejik en önemli noktalarından'

Arkeolog Nezih Başgelen ise ortaya çıkan kemerin ilginç olduğunu ifade etti. Başgelen, "Söz konusu alan İstanbul'un tarihi topografyasının en stratejik en önemli noktalarından biri. Bunun nedeni vaktiyle Haliç'in ağzını kapatan o meşhur zincirin mekanizmasının Yeraltı Camii'nin olduğu yerdeki büyük bir savunma tesisinin bir bölümü olması. Uzun yıllar denizden gelen tehlikelere karşı hem Haliç'teki donanmayı hem de gidiş gelişi kapatması açısından önemli bir mekanizma. Ama buradaki geleneğin çok eskiye gittiğine dair elimizde ipuçları var. Hazır böyle bir temel kazısı yapılmışken buradaki belirli yerlerde test sondajları açılarak da daha eskiye gidip kontrol etmekte yarar olduğunu söyleyebiliriz. Ortaya çıkanlardan ilginç bir kemer gözüküyor. Bugüne kadar her şeyin prosedürlere uygun olarak yapıldığı görülüyor ama bundan sonrası için koruma kurulunun çizeceği yolda gerekli koruma tedbirlerinin alınmasında yarar var" diye konuştu.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:54İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
12:48Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı: 'Oyun iptal'
12:44NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız
12:43Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
12:41Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin
12:32Cinayet şüphelilerini, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
12:31DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
12:25FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti
12:21Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
12:11Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu
12:02İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
11:49Belgeler sızdı: BM'nin kritik önemdeki iklim krizi raporunu değiştirmek için hükümetler taarruzda
11:47Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?
11:45Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi
11:43Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti
11:36Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
11:29Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı
11:25Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
11:19DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek
11:11RDIF: DSÖ, Sputnik V aşısının değerlendirmesinde nihai aşamaya girdi