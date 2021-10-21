https://tr.sputniknews.com/20211021/tbmm-baskani-sentop-turkiye-tesir-gucune-sahip-bir-ulke-1050055871.html

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T19:06+0300

2021-10-21T19:06+0300

2021-10-21T19:06+0300

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Şentop, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni ve Üniversitenin Kuruluşunun 75. Yıl Dönümü Açılış Programı'na katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini veren Şentop, 2021-2022 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.Ankara Üniversitesi'nin Cumhuriyet tarihinin sembol bir üniversitesi olduğunu belirten Şentop, resmi olarak 1946'da kurulan üniversitenin önemli isimler yetiştirdiğini söyledi. Ankara Üniversitesinin, devletin merkezinin Ankara'da toplandığı bir dönemin ilmi sembolü olduğunu dile getiren Şentop, bugün Ankara'da 22 üniversitenin, 300 binin üzerinde öğrencinin bulunduğunu ifade etti.Şentop, Ankara'yı sadece Anadolu'da bir küçük kasaba olarak, 1920'lerde Atatürk ve arkadaşlarının geldiği bir şehir olarak düşünmemek gerektiğine işaret ederek, Ankara'nın, büyük bir imparatorluğun toparlanarak, yönetim merkezi olduğu bir şehir olduğunu dile getirdi.Balkanlar'dan göç eden bir ailenin mensubu olduğunu belirten Şentop, bu süreçte sadece insanların değil devletin merkezinin de göç ettiğini söyledi.Türkiye'de 129'u devlet, 78'i vakıf olmak üzere 207 üniversite bulunduğunu ifade eden Şentop, üniversitelerdeki öğrenci sayısının bu yıl 8 milyon 335 binin üzerinde olduğunu belirtti.Şentop, Türkiye'de son 20 yılda eğitim-öğretim alanında çok büyük mesafeler alındığının altını çizerek, fiziki altyapının içerikle beraber kaliteye çevrilmesi gerektiğini, burada üniversitelere görev düştüğünü vurguladı. Bilim dünyasındaki gelişmelerin üniversitelerdeki eğitim ve öğretimin niteliğini de değiştirmeye başladığına işaret eden Şentop, bugün bilgiye erişmenin kolay olduğunu, esas sorunun ulaşılan bilginin doğruluğunu tartabilmek olduğunu söyledi."Biz, ilim dünyasına çok büyük katkılar sunmuş bir medeniyetin çocuklarıyız, bu anlamda bizim bilim dünyasında iddialı olmamızı, daha büyük başarılara talip olmamızı sağlayan bir öz güveni ortaya koymamız lazım" diyen Şentop, dünyadaki en eski üniversitenin Bologna Üniversitesi olduğunun söylendiğini ancak son çalışmalarda Fas'taki Karaviyyin Üniversitesinin bundan çok daha önce kurulduğunun ortaya çıktığını ifade etti.İmkan bulan birçok Türk bilim insanının büyük başarılar ortaya koyduğunu dile getiren Şentop, Türkiye üniversitelerinin insanlığın bilim dünyasına iddialarla katkı sunabilecek bir öz güveni ortaya koyması gerektiğini vurguladı.'Büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınacak'Dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemin arifesinde bulunulduğuna, bunun sıkıntılarının yaşandığına dikkati çeken Şentop, iklim değişikliği kadar önemli bir konunun da göç olduğunu söyledi.Göç konusunda yaşanan sıkıntıların bir başlangıç olduğunu, dünyanın çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını belirten Şentop, 1750-1950 yılları arasında dünyadaki nüfus dağılımına ilişkin örnekler verdi.Dünya nüfusundaki değişimin ortaya çıkaracağı temel problemler olduğunu ifade eden Şentop, Avrupa nüfusunun sayısal olarak azalıp yaşlandığını, Afrika'da ise nüfusun yaşama imkanları bakımından başka yerlere intikali probleminin olduğunu belirtti.Şentop, şöyle konuştu:'Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde'Türkiye'nin üzerine yüklenen, tarihin getirdiği birikim ve misyonun bir sorumluluk da doğurduğunu belirten Şentop, "Geleceğe yönelik projeksiyonlar içinde birçok bakımdan dünyada etkili olacak 5 ülke sayılıyorsa bunlardan birisi olarak da Türkiye sayılıyor, zikrediliyor" ifadesini kullandı.Şentop, bu durumla ilgili birkaç noktaya dikkati çekmek istediğini dile getirerek, Türkiye'nin öncelikle gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde nispeten genç nüfusa sahip olduğunu söyledi.İkinci hususun ekonomiyle ilgili olduğunu belirten Şentop, "Bugün birçok tartışma yapılabilir. Bugün içinde çok daha fazla tartışmalar da yapılacak ekonomiyle ilgili fakat Türkiye neresinden bakarsak bakalım dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alıyor. Potansiyel olarak önümüzdeki günlere, yıllara yönelik projeksiyonlar da bunu en azından potansiyel olarak güçlendirebilecek parametreler, imkanlar var elimizde" dedi.Şentop, gelecek 100 yıl içinde etkili ve güçlü olacak devletler projeksiyonunda Türkiye'yi var eden en önemli hususun ise tesir kabiliyeti olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin bu tesir gücünün uzun yıllar çok geniş bir coğrafyaya hükmeden ve gerisinde çok güzel hatıralar bırakan ve bugün uluslararası arenada uyguladığı insani ve vicdani esaslı politikalar çerçevesinde ortaya koyduğu önemli uygulamalardan kaynaklandığını bildirdi.'Salgın sürecindeki yardımları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ediliyor'Şentop, gittikleri her ülkede bu durumu gördüklerini belirterek şunları ifade etti:'Afrika ziyareti çok önemli'Bunun mazlum coğrafyalar bakımından çok daha farklı anlamları bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya yaptığı ziyaretin bu anlamda önemli olduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:Şentop, Ankara Üniversitesinin böyle bir alanda öncülük yaptığını ve bundan sonra da yapacağını söyledi.Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da milletin geleceği olan aydın gençleri yetiştirmeye devam ederken teknoloji ve inovasyonla şekillenen Ar-Ge çalışmalarını da sürdüreceklerini belirterek, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi."Ankara Üniversitesi'nin 75. Yılında 75 Fotoğrafla Ankara" sergisinin açılışının yapıldığı programda, profesörlük kadrosuna yükselen öğretim üyelerine belge ve anı madalyon takdim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211015/tbmm-baskani-sentop-mazlum-halklar-bizim-gayretimizi-daha-da-guclenmemizi-bekliyor-1049863267.html

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