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Tesla'dan üçüncü çeyrekte rekor kar
Tesla'dan üçüncü çeyrekte rekor kar
Elektrikli araç üreticisi Tesla, üçüncü çeyrekte rekor kar ve gelir elde etti. Şirketin kârı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T00:56+0300
2021-10-21T00:56+0300
ekonomi
tesla
otomobil
araç
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.6 milyar dolara, geliri ise 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıBuna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1.6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13.8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8.8 milyar dolar gelir elde etmişti.Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0.76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.86 dolar oldu.Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi.Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.
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tesla, otomobil, araç

Tesla'dan üçüncü çeyrekte rekor kar

00:56 21.10.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI Visitor are seen at the booth of US electric carmaker Tesla Motors, during the press day of the Geneva Car Show on March 4, 2015 in Geneva
Visitor are seen at the booth of US electric carmaker Tesla Motors, during the press day of the Geneva Car Show on March 4, 2015 in Geneva - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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Elektrikli araç üreticisi Tesla, üçüncü çeyrekte rekor kar ve gelir elde etti. Şirketin kârı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.6 milyar dolara, geliri ise 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.
Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Buna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1.6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13.8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8.8 milyar dolar gelir elde etmişti.
Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0.76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.86 dolar oldu.
Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.
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