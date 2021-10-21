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Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Onlarca ülke... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T20:08+0300
2021-10-21T20:11+0300
savunma
iha
ingiltere
savunma sanayii başkanlığı
teknoloji
yazılımcı
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'Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye' ve 'Dijitalleşme' ana temalarıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası KOBİ Şurası, YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi’nde başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, "Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden birisi olduğunu belirterek, havacılıkta çok daha tecrübeli ülkelerin önüne geçmeyi başardık. Ukrayna ve Polonya gibi havacılıkta çok tecrübeli ülkeler Türkiye'den İHA ihraç ettiler. Medyaya yansıdı biliyorsunuz İngiltere, Türkiye’nin insansız hava araçlarıyla ilgileniyor. Onlarca ülke Türkiye’nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi.” şeklinde konuştu.'En yüksek teknoloji ihracı 5.5 milyar dolar'Genç ve dinamik nüfusunun yanı sıra en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması nedeni ile Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğuna ve 1600 Ar-Ge tasarım merkezi açtıklarına vurgu yapan Kacır, “20 yıllık bir sürede ülkenin 1600 Ar-Ge ve tasarım merkezi, 89 teknoparkı, bu teknoparklarda 50'nin üzerinde hızlandırıcısı ve 207 üniversitesi ile 40 binin üzerinde tamamlanan ve 10 binin üzerinde devam eden Ar-Ge projesi olduğuna ve bu ekosistemin sonucu olarak 2020 yılında yüksek teknoloji ihracatının 5.5 milyar dolar” dedi.2021 yılı itibari ile Türkiye'nin unicornları olan ve milyar değerleri aşan '5 Turcorn'un olduğunun altını çizen ve teknolojide paradigma değişimine odaklanıldığında başarılı olunacağını söyleyen Kacır, Peak Games'in 1.8 milyar dolar değerleme ile satın alındığına, getir'in 7.5 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığına, trendyol'un 16.5 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığına değindi.Bunların hepsinin veriyi işleyen, anlamlandıran ve geliştiren teknoloji tabanlı girişimler olduğuna ve bu sayede rakiplerine fark attığına dikkat çeken Kacır, Türkiye'nin KOBİ'lerinin içinden de böyle girişimcilerin çıkmasını temenni ettiklerini ve bu Turcorn'ların sayısının artacağını da sözlerine ekledi.'Yazılımcı sayımızı artırmalıyız'170-200 bin civarında yazılımcıya sahip olduklarını aktaran Kacır, “ilerleyen dönemde bu alanda hem nitelik hem de nicelik olarak ilerleme sağlamayı hedefliyoruz, adeta bir seferberlikle yazılım geliştirme kapasitesini ve yazılımcı sayısını artırmaya dönük çaba göstermek gerekiyor” dedi.
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iha, ingiltere, savunma sanayii başkanlığı, teknoloji, yazılımcı

Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında

20:08 21.10.2021 (güncellendi: 20:11 21.10.2021)
© REUTERS / Ronen Zvulunİsrail - insansız hava aracı - İHA
İsrail - insansız hava aracı - İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'nin Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi” dedi.
'Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye' ve 'Dijitalleşme' ana temalarıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası KOBİ Şurası, YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi’nde başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, "Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden birisi olduğunu belirterek, havacılıkta çok daha tecrübeli ülkelerin önüne geçmeyi başardık. Ukrayna ve Polonya gibi havacılıkta çok tecrübeli ülkeler Türkiye'den İHA ihraç ettiler. Medyaya yansıdı biliyorsunuz İngiltere, Türkiye’nin insansız hava araçlarıyla ilgileniyor. Onlarca ülke Türkiye’nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi.” şeklinde konuştu.

'En yüksek teknoloji ihracı 5.5 milyar dolar'

Genç ve dinamik nüfusunun yanı sıra en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması nedeni ile Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğuna ve 1600 Ar-Ge tasarım merkezi açtıklarına vurgu yapan Kacır, “20 yıllık bir sürede ülkenin 1600 Ar-Ge ve tasarım merkezi, 89 teknoparkı, bu teknoparklarda 50'nin üzerinde hızlandırıcısı ve 207 üniversitesi ile 40 binin üzerinde tamamlanan ve 10 binin üzerinde devam eden Ar-Ge projesi olduğuna ve bu ekosistemin sonucu olarak 2020 yılında yüksek teknoloji ihracatının 5.5 milyar dolardedi.
2021 yılı itibari ile Türkiye'nin unicornları olan ve milyar değerleri aşan '5 Turcorn'un olduğunun altını çizen ve teknolojide paradigma değişimine odaklanıldığında başarılı olunacağını söyleyen Kacır, Peak Games'in 1.8 milyar dolar değerleme ile satın alındığına, getir'in 7.5 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığına, trendyol'un 16.5 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığına değindi.
Bunların hepsinin veriyi işleyen, anlamlandıran ve geliştiren teknoloji tabanlı girişimler olduğuna ve bu sayede rakiplerine fark attığına dikkat çeken Kacır, Türkiye'nin KOBİ'lerinin içinden de böyle girişimcilerin çıkmasını temenni ettiklerini ve bu Turcorn'ların sayısının artacağını da sözlerine ekledi.

'Yazılımcı sayımızı artırmalıyız'

170-200 bin civarında yazılımcıya sahip olduklarını aktaran Kacır, “ilerleyen dönemde bu alanda hem nitelik hem de nicelik olarak ilerleme sağlamayı hedefliyoruz, adeta bir seferberlikle yazılım geliştirme kapasitesini ve yazılımcı sayısını artırmaya dönük çaba göstermek gerekiyor” dedi.
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