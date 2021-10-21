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https://tr.sputniknews.com/20211021/twitch-yayincisi-bahadir-telci-erdogana-hakaretten-ifadeye-cagrildi-1050027231.html
Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldı
Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldı
Canlı yayın platformu Twitch'te yayınlar yapan Bahadır Telci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ifadeye... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T02:15+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
twitch
bahadır telci
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Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ifadeye çağırldığını belirtti.Telci, paylaşımında "Az önce polis tarafından arandım cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağırıyorlar, aynen kanka gençleri çok düşünüyorsunuz herkes özgür z kuşağı falan" ifadelerini kullandı.Telci, "İşin komik tarafı ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Aşağıdaki tweetten dolayı çağırıyorlarmış. Bir tweette hakaret yok iki cumhurbaşkanı ne alaka abi?" sözleriyle, ifade vermesi için gerekçe gösterilen tweet'i paylaştı.CHP'li Tekin: Erdoğan niye üstüne alınıyor?CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Gültekin ise Telci'nin ifadeye çağrılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, twitch, bahadır telci

Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldı

02:15 21.10.2021 (güncellendi: 02:17 21.10.2021)
© InstagramCanlı yayın platformu Twitch'te yayınlar yapan Bahadır Telci
Canlı yayın platformu Twitch'te yayınlar yapan Bahadır Telci - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Instagram
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Canlı yayın platformu Twitch'te yayınlar yapan Bahadır Telci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.
Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ifadeye çağırldığını belirtti.
Telci, paylaşımında "Az önce polis tarafından arandım cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağırıyorlar, aynen kanka gençleri çok düşünüyorsunuz herkes özgür z kuşağı falan" ifadelerini kullandı.
Telci, "İşin komik tarafı ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Aşağıdaki tweetten dolayı çağırıyorlarmış. Bir tweette hakaret yok iki cumhurbaşkanı ne alaka abi?" sözleriyle, ifade vermesi için gerekçe gösterilen tweet'i paylaştı.

CHP'li Tekin: Erdoğan niye üstüne alınıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Gültekin ise Telci'nin ifadeye çağrılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

Twitch fenomeni @Purplebixi şu tweeti attığı için hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı. 1- Tweette muhatap yok. Erdoğan niye üstüne alınıyor? 2- Meymenetsiz, suratsız lafını duyunca savcıların, avukatlarının aklına Erdoğan mı geliyor?

AKP gençlerin elinden olanakları aldı, Avrupalı, Amerikalı gençlerin sahip olduğu imkanlardan mahrum etti, yetmedi barınma haklarını bile yok etti hala boğazlarını sıkmaya, özgürlük alanını yok etmeye devam ediyor. Bu gençler AKP’yi sandığa gömmesin de ne yapsın?

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