https://tr.sputniknews.com/20211021/twitch-yayincisi-bahadir-telci-erdogana-hakaretten-ifadeye-cagrildi-1050027231.html

Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldı

Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldı

Canlı yayın platformu Twitch'te yayınlar yapan Bahadır Telci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ifadeye... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T02:15+0300

2021-10-21T02:15+0300

2021-10-21T02:17+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

twitch

bahadır telci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050027206_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_4684df542e4609f7403fd23db89142c6.jpg

Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ifadeye çağırldığını belirtti.Telci, paylaşımında "Az önce polis tarafından arandım cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağırıyorlar, aynen kanka gençleri çok düşünüyorsunuz herkes özgür z kuşağı falan" ifadelerini kullandı.Telci, "İşin komik tarafı ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Aşağıdaki tweetten dolayı çağırıyorlarmış. Bir tweette hakaret yok iki cumhurbaşkanı ne alaka abi?" sözleriyle, ifade vermesi için gerekçe gösterilen tweet'i paylaştı.CHP'li Tekin: Erdoğan niye üstüne alınıyor?CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Gültekin ise Telci'nin ifadeye çağrılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, twitch, bahadır telci