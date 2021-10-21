https://tr.sputniknews.com/20211021/tyana-antik-kentinde-deniz-canlisina-ait-20-milyon-yillik-fosil-bulundu-1050037037.html

Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu

Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu

Niğde'nin Kemerhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, deniz canlısına ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 milyon yıllık fosil gün... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-21T12:11+0300

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fosil

yaşam

niğde

antik kent

tunç çağı

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Kazı heyeti başkanı ve Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Doğanay, Tyana'nın, Kapadokya bölgesinin en önemli kenti olduğunu söyledi.Yazılı belgelerle kentin en az 4 bin yıldır kesintisiz iskan gördüğünün bilindiğini anlatan Doğanay, kentte Tunç ve Demir Çağı ile Hititler, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait çok sayıda kalıntı olduğunu aktardı.'Tunç Çağı'na ait eserlere ulaştık'Doğanay, kentin erken dönem bulgularına ulaşmak için güney yönde sondaj kazısı çalışmalarına başladıklarını belirterek, "2 aydır süren kazılarda 4 metre derinliğe ulaştık. Şu anda Tunç Çağı'nın erken evresine ve o döneme ait eserlere ulaştık. Kentin geçmişinin kalkolitik hatta neolitik döneme kadar uzandığına dair bilgiye, belgeye ulaşacağız. Tyana'da yerleşimin günümüzden en az 5-6 bin yıl öncesine uzandığına dair net bilgileri, arkeolojik belgelerle ispatlamış olacağız" dedi.'Disklerin de fosille birlikte ödeme aracı olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz'Tek bir sondajda, 200'e yakın müzelik değerde esere ulaştıklarını vurgulayan Doğanay, şunları kaydetti:Doğanay, "Canlı yaşamı anlamında, 20 milyon yıl önce burası belki de bir deniz tabanıydı veya çekilen bir denizden ibaretti. Çünkü Tunç Çağı insanı bu fosili çok uzaklardan getirmiş olamaz. Bu civardan bir yerden topladı getirdi ve belki de ödeme aracı olarak kullanıyordu" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210918/turkiyede-17-milyon-yillik-fil-disi-fosili-kesfedildi-1049023959.html

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fosil, niğde, antik kent, tunç çağı