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https://tr.sputniknews.com/20211021/vitor-pereira-bu-camia-3-yildir-avrupa-kupalarinda-yoktu-biraz-da-tecrube-eksikligi-yasiyoruz-1050066275.html
Vitor Pereira: Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz
Vitor Pereira: Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Royal Antwerp maçının ardından yaptığı değerlendirmede ''Bu camia 3 yıldır Avrupa'da yok... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:39+0300
2021-10-21T23:55+0300
spor
fenerbahçe
mesut özil
vitor pereira
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65. dakikada oyundan çıkmasının ardından bir hayli sinirlenen Mesut Özil ile ilgili de konuşan Pereira, ''Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. Neden sadece Mesut'u soruyorsunuz?'' diye konuştu.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe , grubunda galibiyetle tanışamadı. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sonuçtan memnun olmadığını ve düzeltmeleri gereken şeyler olduğunu vurguladı.Erken bir gol yediklerini ve böyle turnuvalarda yapılan hataların pahalıya patladığının altını çizen Portekizli teknik adam, ''Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi. Maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik. Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi.'' dedi.'Mesut çıkmasaydı ne olurdu bilemem'65. dakikada 4 değişiklik yapan, kenara gelen Mesut Özil'in bir hayli sinirlenmesiyle ilgili de konuşan Pereira, ''Taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar. Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım. Neden sadece Mesut'u soruyorsunuz?'' dedi.Avrupa Ligi için yeterince tecrübeleri olmadığını belirten Pereira, "Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var. İyi oynadığımız bölümler oluyor, düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. Kimse bu takım koşmadı, bu takım denemedi diyemez. Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu bekleyemeyiz. Bu kulüpte bir kişi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok. Attila'ya 2 maçta 5 gol yediğimizi söylediniz. Trabzonspor maçında 70 dakika 10 kişi oynadık, yorulduğunuzda hata yapabilirsiniz. Bana futbolla ilgili soru sorabilirsiniz, başka bir şeyle ilgili değil" diye konuştu.
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fenerbahçe, mesut özil, vitor pereira

Vitor Pereira: Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz

23:39 21.10.2021 (güncellendi: 23:55 21.10.2021)
© İHAFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Royal Antwerp maçının ardından yaptığı değerlendirmede ''Bu camia 3 yıldır Avrupa'da yok, tecrübe eksikliği yaşıyoruz" dedi.
65. dakikada oyundan çıkmasının ardından bir hayli sinirlenen Mesut Özil ile ilgili de konuşan Pereira, ''Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. Neden sadece Mesut'u soruyorsunuz?'' diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe , grubunda galibiyetle tanışamadı.
Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sonuçtan memnun olmadığını ve düzeltmeleri gereken şeyler olduğunu vurguladı.
Erken bir gol yediklerini ve böyle turnuvalarda yapılan hataların pahalıya patladığının altını çizen Portekizli teknik adam, ''Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi. Maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik. Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi.'' dedi.

'Mesut çıkmasaydı ne olurdu bilemem'

65. dakikada 4 değişiklik yapan, kenara gelen Mesut Özil'in bir hayli sinirlenmesiyle ilgili de konuşan Pereira, ''Taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar. Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım. Neden sadece Mesut'u soruyorsunuz?'' dedi.
Avrupa Ligi için yeterince tecrübeleri olmadığını belirten Pereira, "Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var. İyi oynadığımız bölümler oluyor, düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. Kimse bu takım koşmadı, bu takım denemedi diyemez. Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu bekleyemeyiz. Bu kulüpte bir kişi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok. Attila'ya 2 maçta 5 gol yediğimizi söylediniz. Trabzonspor maçında 70 dakika 10 kişi oynadık, yorulduğunuzda hata yapabilirsiniz. Bana futbolla ilgili soru sorabilirsiniz, başka bir şeyle ilgili değil" diye konuştu.
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