https://tr.sputniknews.com/20211021/yaninda-olumumden-gokhan-argin-sorumludur-yazili-not-bulunan-aleyna-aggulun-otopsi-raporu-cikti-1050030844.html

Yanında 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bulunan Aleyna Ağgül’ün otopsi raporu çıktı

Yanında 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bulunan Aleyna Ağgül’ün otopsi raporu çıktı

Iğdır'da "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül’ün otopsi raporu tamamlandı. Raporda... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T08:39+0300

2021-10-21T08:39+0300

2021-10-21T08:39+0300

yaşam

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

aleyna ağgül

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Ağgül’ün ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ailesinin ve notta ismi geçen kişinin de ifadesi alınmış, Gökhan Argın, Aleyna ile bir süredir birlikte olduklarını, kendisinin ayrılmak istediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını iddia etmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Argın yapılan itirazlar üzerine tekrar gözaltına alındı ve Aleyna’yı intihara teşvik ettiği şüphesiyle tutuklanmıştı.Hürriyet'in haberine göre, Aleyna’nın kesin Ölüm sebebi ve diğer bazı veriler için de Adli Tıp Kurumu’ndan Rapor istenmişti. Kurumun hazırladığı rapor, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına ulaştı. Raporda Aleyna’nın ölümüne sebep olan üç ayrı unsur sıralandı. Rapora göre Aleyna ‘genel beden travması’, ‘beyin kanaması’ ve ‘iç kanama’ sebebiyle hayatını kaybetti. Kanında 0.84 promil alkol tespit edildi. Soruşturmada Aleyna’nın hamile olup olmadığına dair şüpheler de dile getirilmişti. Soruşturma kapsamında polisin olay yerinde yaptığı incelemede elde ettiği bulgular kriminolojik incelemeye gönderilmişti. Olay yerinde yapılan bu incelemenin ardından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aleyna ağgül