https://tr.sputniknews.com/20211021/yargilanan-ilk-kadin-nazi-kampinin-sekreteri-96-yasinda-mahkeme-karsisina-cikti-1050026528.html
'Yargılanan ilk kadın': Nazi kampının sekreteri, 96 yaşında mahkeme karşısına çıktı
'Yargılanan ilk kadın': Nazi kampının sekreteri, 96 yaşında mahkeme karşısına çıktı
Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner yargılanacağı dava öncesi kaçma girişiminde bulunmuş ancak polis tarafından... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T01:26+0300
2021-10-21T01:26+0300
2021-10-21T01:32+0300
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Almanya’da, 1943-1945 yıllarında Stutthof Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'ın, 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten yargılanacağı dava günlerdir kamuoyu tarafında merakla bekleniyor.Nazi işgali altındaki Polonya'daki Stutthof kampında çalışmaya başladığında henüz 18 yaşında olan Irmgard Furchner, onlarca yıl aradan sonra Nazi Almanya’sıyla bağlantılı suçlardan yargılanan ilk kadın oldu. Salı sabahı gerçekleşen duruşmada mahkemeye, "görevi nedeniyle Furchner'ın toplama kampında yaşananlardan haberdar olmuş olması gerektiği" ifade edildi.Furchner'ın avukatı Wolfgang Molkentin, duruşmada müvekkilinin Holokost kapsamında işlenen suçları inkar etmediğini belirterek, "Müvekkilim, iddianamede hepimize tekrardan açıkça ifade edilen korkunç eylemleri de reddetmiyor. Müvekkilim yalnızca bu davanın etrafında şekillendiği, kişisel olarak bir suçtan suçlu olduğu suçlamasını reddediyor" ifadelerini kullandı.Kaçma girişiminde bulunduAncak 96 yaşındaki Furchner davanın yapılacağı ilk gün kayıplara karıştı. Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner, eylül ayında mahkeme öncesi bir taksiye binip izini kaybettirirken güvenlik güçleri hakkında tutuklama emri çıkardı. Firari sayılan kadın Hamburg şehrinde yakalanmadan birkaç saat polisten kaçmayı başardı ancak daha sonra geçici olarak gözaltına alındı ve nerede olduğunun takibi için elektronik kelepçe takıldı.'Kötülüğün sekreteri''Kötülüğün sekreteri' olarak adlandırılan Irmgard Furchner tekerlekli ambulans sandalyesine bağlı olarak dün hakim karşısına çıktı. Gardiyanlar tarafından taşınan kadın başında bir şal, yüzünde maske ve büyük güneş gözlükleriyle içeri alındı. 96 yaşındaki kadın, mahkemede hakkındaki ürkütücü iddianame okunurken tepki vermedi.Çocuk mahkemesinde yargılanıyor19 Mayıs 1925'te Irmgard Dirksen doğumlu Furchner, toplama kampı komutanı Paul Werner Hoppe'un sekreteri olarak çalıştı. Suç tarihinde henüz 18 yaşında olduğu için neredeyse yüz yaşında olmasına rağmen çocuk mahkemesinde yargılanıyor.Furchner, polis tarafından ilk olarak Şubat 2017'de sorgulandı. Furcher'ın ayakta kalmaya uygun olup olmadığına karar vermek için tıbbi bir değerlendirme de dahil olmak üzere davayı mahkemeye getirmek dört yıl sekiz ay sürdü.
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almanya, nazi
'Yargılanan ilk kadın': Nazi kampının sekreteri, 96 yaşında mahkeme karşısına çıktı
01:26 21.10.2021 (güncellendi: 01:32 21.10.2021)
Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner yargılanacağı dava öncesi kaçma girişiminde bulunmuş ancak polis tarafından yakalanmıştı. 'Kötülüğün sekreteri' olarak adlandırılan kadın sonunda hakim karşısına çıktı.
Almanya’da, 1943-1945 yıllarında Stutthof Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'ın, 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten yargılanacağı dava günlerdir kamuoyu tarafında merakla bekleniyor.
Nazi işgali altındaki Polonya'daki Stutthof kampında çalışmaya başladığında henüz 18 yaşında olan Irmgard Furchner, onlarca yıl aradan sonra Nazi Almanya’sıyla bağlantılı suçlardan yargılanan ilk kadın oldu.
Salı sabahı gerçekleşen duruşmada mahkemeye, "görevi nedeniyle Furchner'ın toplama kampında yaşananlardan haberdar olmuş olması gerektiği" ifade edildi.
Furchner'ın avukatı Wolfgang Molkentin, duruşmada müvekkilinin Holokost kapsamında işlenen suçları inkar etmediğini belirterek, "Müvekkilim, iddianamede hepimize tekrardan açıkça ifade edilen korkunç eylemleri de reddetmiyor. Müvekkilim yalnızca bu davanın etrafında şekillendiği, kişisel olarak bir suçtan suçlu olduğu suçlamasını reddediyor" ifadelerini kullandı.
Kaçma girişiminde bulundu
Ancak 96 yaşındaki Furchner davanın yapılacağı ilk gün kayıplara karıştı. Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner, eylül ayında mahkeme öncesi bir taksiye binip izini kaybettirirken güvenlik güçleri hakkında tutuklama emri çıkardı. Firari sayılan kadın Hamburg şehrinde yakalanmadan birkaç saat polisten kaçmayı başardı ancak daha sonra geçici olarak gözaltına alındı ve nerede olduğunun takibi için elektronik kelepçe takıldı.
'Kötülüğün sekreteri'
'Kötülüğün sekreteri' olarak adlandırılan Irmgard Furchner tekerlekli ambulans sandalyesine bağlı olarak dün hakim karşısına çıktı. Gardiyanlar tarafından taşınan kadın başında bir şal, yüzünde maske ve büyük güneş gözlükleriyle içeri alındı. 96 yaşındaki kadın, mahkemede hakkındaki ürkütücü iddianame okunurken tepki vermedi.
Çocuk mahkemesinde yargılanıyor
19 Mayıs 1925'te Irmgard Dirksen doğumlu Furchner, toplama kampı komutanı Paul Werner Hoppe'un sekreteri olarak çalıştı. Suç tarihinde henüz 18 yaşında olduğu için neredeyse yüz yaşında olmasına rağmen çocuk mahkemesinde yargılanıyor.
Furchner, polis tarafından ilk olarak Şubat 2017'de sorgulandı. Furcher'ın ayakta kalmaya uygun olup olmadığına karar vermek için tıbbi bir değerlendirme de dahil olmak üzere davayı mahkemeye getirmek dört yıl sekiz ay sürdü.