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https://tr.sputniknews.com/20211021/z-kusagi-neden-online-alisverisi-tercih-ediyor-1050050593.html
Z kuşağı neden online alışverişi tercih ediyor?
Z kuşağı neden online alışverişi tercih ediyor?
Araştırma şirketi Areda Piar’ın yaptığı araştırmaya göre, online alışveriş uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Katılımcılara... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T16:44+0300
2021-10-21T16:44+0300
yaşam
alışveriş
giyim
elektronik
araştırma
mağaza
moda
online alışveriş
z kuşağı
internet
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Araştırma şirketi Areda Piar’ın 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, online alışveriş en çok uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Tüketicileri online alışveriş yapmaya teşvik eden diğer unsurlar ise, ürün çeşitliliği, sitelerin hızlı ve etkili hizmet sunması ve ödeme kolaylığı olarak sıralandı.En büyük otorite müşteri yorumlarıAraştırmanın göze çarpan bir diğer sonucu ise müşteri yorumlarının satın alma üzerindeki etkisi oldu. Katılımcıların yüzde 70‘i ürün ve satıcıya ilişkin yorumları dikkate aldığını belirterek, müşteri yorumlarının online alışverişteki otoritesini gözler önüne serdi.Modayı online takip ediyoruzAraştırmada, kuşakların en çok hangi alandaki ihtiyacı için online alışverişi tercih ettiği de masaya yatırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, tüm kuşaklar ciddi yüzdelik dilimlerle moda, giyim ve ayakkabı satın almak için internet ortamına eğilim gösterdiğini ifade ediyor. Torunlardan dedelere uzanan alışveriş tercihleri şöyle şekillendi:Z kuşağı yüzde 81.4, Y kuşağı yüzde 57.9 ve X kuşağı yüzde 58 oranla moda, giyim, ayakkabı ürünleri satın alırken online alışveriş imkanlarından yararlanıyor. Bu ürünlerin dışında en çok kitap, film, müzik gibi hobi ürünleri, elektronik ürünler ve tekstil ürünleri online alışverişlerde tercih ediliyor.
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alışveriş, giyim, elektronik, araştırma, mağaza, moda, online alışveriş, z kuşağı, internet

Z kuşağı neden online alışverişi tercih ediyor?

16:44 21.10.2021
© AFP 2021 / BERTRAND GUAYonline alışveriş
online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / BERTRAND GUAY
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Araştırma şirketi Areda Piar’ın yaptığı araştırmaya göre, online alışveriş uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Katılımcılara yöneltilen ‘online alışveriş yaparken sizi teşvik eden unsurlar nelerdir’ sorusuna, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 78.8’i, online mağazaları gerçek mağazalara göre daha uygun bulduğunu söyledi.
Araştırma şirketi Areda Piar’ın 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, online alışveriş en çok uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Tüketicileri online alışveriş yapmaya teşvik eden diğer unsurlar ise, ürün çeşitliliği, sitelerin hızlı ve etkili hizmet sunması ve ödeme kolaylığı olarak sıralandı.

En büyük otorite müşteri yorumları

Araştırmanın göze çarpan bir diğer sonucu ise müşteri yorumlarının satın alma üzerindeki etkisi oldu. Katılımcıların yüzde 70‘i ürün ve satıcıya ilişkin yorumları dikkate aldığını belirterek, müşteri yorumlarının online alışverişteki otoritesini gözler önüne serdi.

Modayı online takip ediyoruz

Araştırmada, kuşakların en çok hangi alandaki ihtiyacı için online alışverişi tercih ettiği de masaya yatırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, tüm kuşaklar ciddi yüzdelik dilimlerle moda, giyim ve ayakkabı satın almak için internet ortamına eğilim gösterdiğini ifade ediyor. Torunlardan dedelere uzanan alışveriş tercihleri şöyle şekillendi:
Z kuşağı yüzde 81.4, Y kuşağı yüzde 57.9 ve X kuşağı yüzde 58 oranla moda, giyim, ayakkabı ürünleri satın alırken online alışveriş imkanlarından yararlanıyor. Bu ürünlerin dışında en çok kitap, film, müzik gibi hobi ürünleri, elektronik ürünler ve tekstil ürünleri online alışverişlerde tercih ediliyor.
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