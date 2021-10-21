Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211021/zorunlu-trafik-sigortasinda-asgari-teminatlar-artirildi-1050037494.html
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T12:21+0300
2021-10-21T12:21+0300
türkiye
zam
sigorta
trafik sigortası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049168383_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ab8087c0a96a09b71a55d6283769d8cc.jpg
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.Yönetmelikle, zorunlu trafik sigortasında; mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/resmi-gazetede-yayimlandi-otoparklarda-yeni-donem-1050031160.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049168383_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0a213f2980bf847eef2096f7e4294dd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zam, sigorta, trafik sigortası

Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı

12:21 21.10.2021
© İHAİstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
Abone ol
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.
Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.
Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.
2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.
Yönetmelikle, zorunlu trafik sigortasında; mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Otoparklarda yeni dönem
09:17
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:54İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
12:48Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı: 'Oyun iptal'
12:44NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız
12:43Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
12:41Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin
12:32Cinayet şüphelilerini, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
12:31DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
12:25FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti
12:21Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
12:11Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu
12:02İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
11:49Belgeler sızdı: BM'nin kritik önemdeki iklim krizi raporunu değiştirmek için hükümetler taarruzda
11:47Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?
11:45Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi
11:43Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti
11:36Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
11:29Taksicinin 'bagajda unutulan 1.8 milyon TL'yi sahibine teslim ettiği' haberi asılsız çıktı
11:25Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
11:19DSÖ, eşitsizliğe dikkat çekti: Yoksul ülkeler aşıya erişemedikleri için salgın daha uzun sürecek
11:11RDIF: DSÖ, Sputnik V aşısının değerlendirmesinde nihai aşamaya girdi