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Haiti'de halk, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan insan kaçırma olaylarına karşı sokağa çıktı
Haiti'de halk, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan insan kaçırma olaylarına karşı sokağa çıktı
Karayip ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de toplanan kitle, yüksek akaryakıt fiyatları ve son dönemde ülkedeki çetelerin insan kaçırma olaylarında... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T16:32+0300
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fidye
akaryakıt zammı
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haiti, insan kaçırma, fidye, akaryakıt zammı
Haiti'de halk, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan insan kaçırma olaylarına karşı sokağa çıktı 16:32 22.10.2021 (güncellendi: 16:33 22.10.2021)
Karayip ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de toplanan kitle, yüksek akaryakıt fiyatları ve son dönemde ülkedeki çetelerin insan kaçırma olaylarında yaşanan artışlar nedeniyle eylem düzenledi.
© REUTERS / RALPH TEDY EROL
Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı eyleme katılanlar, dikkat çekmek amacıyla kurdukları barikatları ateşe verdi.
Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı eyleme katılanlar, dikkat çekmek amacıyla kurdukları barikatları ateşe verdi.
© REUTERS / RALPH TEDY EROL
Eyleme katılanlar, eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin posterini barikat olarak kullandı.
Eyleme katılanlar, eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin posterini barikat olarak kullandı.
© REUTERS / RALPH TEDY EROL
Son dönemde Haiti'de çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor. Yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.
Son dönemde Haiti'de çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor. Yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.
© REUTERS / RALPH TEDY EROL
Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeHaiti Ulusal Polisi'ne en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.
Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeHaiti Ulusal Polisi'ne en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.
Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı eyleme katılanlar, dikkat çekmek amacıyla kurdukları barikatları ateşe verdi.
Eyleme katılanlar, eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin posterini barikat olarak kullandı.
Son dönemde Haiti'de çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor. Yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.
Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeHaiti Ulusal Polisi'ne en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.