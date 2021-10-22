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Haiti'de halk, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan insan kaçırma olaylarına karşı sokağa çıktı
Haiti'de halk, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan insan kaçırma olaylarına karşı sokağa çıktı
Karayip ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de toplanan kitle, yüksek akaryakıt fiyatları ve son dönemde ülkedeki çetelerin insan kaçırma olaylarında... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T16:32+0300
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haiti, insan kaçırma, fidye, akaryakıt zammı

Haiti'de halk, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan insan kaçırma olaylarına karşı sokağa çıktı

16:32 22.10.2021 (güncellendi: 16:33 22.10.2021)
© REUTERS / RALPH TEDY EROLHaiti'de yüksek akaryakıt fiyatları ve son dönemde ülkedeki çetelerin insan kaçırma olaylarında yaşanan artış protesto edildi
Haiti'de yüksek akaryakıt fiyatları ve son dönemde ülkedeki çetelerin insan kaçırma olaylarında yaşanan artış protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / RALPH TEDY EROL
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Karayip ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de toplanan kitle, yüksek akaryakıt fiyatları ve son dönemde ülkedeki çetelerin insan kaçırma olaylarında yaşanan artışlar nedeniyle eylem düzenledi.
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı eyleme katılanlar, dikkat çekmek amacıyla kurdukları barikatları ateşe verdi.

Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı eyleme katılanlar, dikkat çekmek amacıyla kurdukları barikatları ateşe verdi. - Sputnik Türkiye
1/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı eyleme katılanlar, dikkat çekmek amacıyla kurdukları barikatları ateşe verdi.

© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Eyleme katılanlar, eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin posterini barikat olarak kullandı.

Eyleme katılanlar, eski Devlet Başkanı Jovenel Moise&#x27;nin posterini barikat olarak kullandı. - Sputnik Türkiye
2/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Eyleme katılanlar, eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin posterini barikat olarak kullandı.

© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Son dönemde Haiti'de çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor. Yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Son dönemde Haiti&#x27;de çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor. Yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor. - Sputnik Türkiye
3/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Son dönemde Haiti'de çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor. Yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeHaiti Ulusal Polisi'ne en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.

Haiti&#x27;deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeHaiti Ulusal Polisi&#x27;ne en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020&#x27;nin tamamında 234&#x27;tü. - Sputnik Türkiye
4/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeHaiti Ulusal Polisi'ne en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.

1/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı eyleme katılanlar, dikkat çekmek amacıyla kurdukları barikatları ateşe verdi.

2/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Eyleme katılanlar, eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin posterini barikat olarak kullandı.

3/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Son dönemde Haiti'de çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor. Yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

4/4
© REUTERS / RALPH TEDY EROL

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeHaiti Ulusal Polisi'ne en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.

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