https://tr.sputniknews.com/20211022/33-gramlik-muhabbet-kusu-yasam-mucadelesi-veriyor-karninda-tumor-tespit-edildi-1050081925.html

33 gramlık muhabbet kuşu yaşam mücadelesi veriyor: Karnında tümör tespit edildi

33 gramlık muhabbet kuşu yaşam mücadelesi veriyor: Karnında tümör tespit edildi

Zonguldak'ta Ercan Akkuş´a ait, 5 yaşında olan ve 33 gram ağırlığındaki 'Cumhur' isimli muhabbet kuşunun karnından 8 gram ağırlığında tümör çıkarıldı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T13:46+0300

2021-10-22T13:46+0300

2021-10-22T13:44+0300

yaşam

zonguldak

tedavi

tümör

muhabbet kuşu

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Zonguldak'ta yaşayan Ercan Akkuş, 'Cumhur' ismini verdiği muhabbet kuşunun karnında şişlik olduğunu fark etti. Tedavisi için götürüldüğü veteriner kliniğinde 'Cumhur'un karnında tümör tespit edildi. Tedaviye alınan 'Cumhur'un karnında 8 gram ağırlığındaki tümör, operasyonla alındı. 'Cumhur´un tedavisinin devam ettiğini belirten veteriner kliniği hekimi Önder Alkan, muhabbet kuşlarında tümör görüldüğünü ancak 8 gram ağırlığına ulaşmış tümörlerin nadiren görüldüğünü kaydetti.Zor ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Alkan, "33 gram bir kuşun üzerinde yapılan bir ameliyat. Dolayısıyla çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Şu anda iyi ama 24 saat hayati tehlikesi var. Yoğun bakıma alıp oksijen vereceğiz. Muhabbet kuşlarında çoğunlukla ölüm tümördür. Çok fazla çıkıyor bu durum. 'Cumhur' kurtulacak inşallah. Türkiye´de tümör operasyonu yapılıyor ama bu büyüklükte nadir görülüyor, diyebiliriz. Kaslardan kökünü almış bir tümör. Başarılı ameliyat ile tümörü çıkardık" diye konuştu.

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zonguldak, tedavi, tümör, muhabbet kuşu