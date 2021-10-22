https://tr.sputniknews.com/20211022/ab-komisyonu-baskani-ab-sinirlara-duvar-ya-da-dikenli-tel-icin-fon-saglamayacak-1050097131.html

AB Komisyonu Başkanı: AB sınırlara duvar ya da dikenli tel için fon sağlamayacak

AB Komisyonu Başkanı: AB sınırlara duvar ya da dikenli tel için fon sağlamayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin, sınırlarına düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik dikenli tel ve duvarlar için fon... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T21:34+0300

2021-10-22T21:34+0300

2021-10-22T21:34+0300

dünya

ab

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göçmen

charles michel

ursula von der leyen

düzensiz göç

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2 gün süren AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenledi.Zirvede, düzensiz göçle mücadelede “fiziksel altyapı” şeklinde adlandırılan tedbirlerin tartışıldığını belirten von der Leyen, "Komisyon ve Avrupa Parlamentosunun dikenli tel ve duvarlar için fon sağlanmayacağına dair uzun süredir ortak bir tutumu olduğu konusunda çok nettim" dedi.Yunanistan, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovakya ve Polonya'nın içişlerinden veya göçten sorumlu bakanları ortak bir mektubu imzalayarak AB Komisyonundan göçmenlere karşı AB sınırlarının "fiziki engellerle" güçlendirilmesini talep etmişti.'Belarus hükümetinin davranışını hibrid bir saldırı olarak görüyoruz'Von der Leyen, AB liderlerinin Belarus sınırındaki durumdan çok endişeli olduğunu yineledi.“Belarus hükümetinin davranışını hibrid bir saldırı olarak görüyoruz. Lukaşenko'nun kullandığı insanlar mağdurdur. Kimsenin hayatı siyasi meseleler için kullanılmamalıdır” diyen von der Leyen, Belarus için yaptırım seçeneklerini araştırmaya devam ettiklerini ifade etti.AB hukukunun üstünlüğüVon der Leyen, AB ile Macaristan ve Polonya arasında süren ve zirveye de damgasını vuran “AB hukukunun, üye ülkelerinkine göre üstün olup olmadığı” tartışmasına da değindi.AB’nin söz konusu ülkelere karşı “bütçe koşulluluğu mekanizmasını” devreye koymasının bu aşamada söz konusu olmadığını bildiren von der Leyen, AB’nin bu seçeneği ancak AB Adalet Divanının kararının ardından değerlendireceğini vurguladı.Polonya ve Macaristan, AB’nin yüksek mahkemesine, söz konusu mekanizmanın devreye sokulmasının hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri şartına bağlanmasının AB hukukuna uygun olup olmadığının karara bağlanması için başvuruda bulunmuştu. 11 Ekim’de görülen davaya ilişkin kararın aralık ayında verilmesi bekleniyor.Göç konusunda Komisyona yeni tekliflerMichel de göç konusuna değinerek, “Bugün, önümüzdeki birkaç ay içinde ilerleme kaydedilmesi gereken konularda tavsiyelerin yerine getirilmesi için bir fırsat penceresi açtık” dedi.Komisyon tarafından aylardır masaya yatırılan somut tekliflerle ilgili ilerleme sağlanması için daha fazla siyasi iradenin mevcut olduğunu düşündüğünü belirten Michel, şunları kaydetti:Zirvenin sonuç bildirisinde, Komisyona AB sınırlarındaki baskının azaltılması ve ölümlerin engellenmesi için hem kaynak ülke hem geçiş ülkelerini kapsayan 8 eylem planı sunulduğu belirtilmiş ancak bunların ne olduğuyla ilgili bilgi paylaşılmamıştı.

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ab, brüksel, göçmen, charles michel, ursula von der leyen, düzensiz göç