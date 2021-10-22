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https://tr.sputniknews.com/20211022/abd-temsilciler-meclisinden-trumpin-eski-danismaninin-kongreyi-tahkir-ile-suclanmasi-tavsiyesi-1050069606.html
ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi
ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T01:49+0300
2021-10-22T01:49+0300
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ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesinin dün aldığı tavsiye kararı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı.Genel Kurul'da 202 "hayır" oyuna karşı 229 "evet" oyu ile kabul edilen tavsiye kararında, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi veriliyor.Öte yandan oylamada 9 Cumhuriyetçi vekilin de Demokratların yanında "evet" oyu kullanması dikkat çekti.Adalet Bakanlığının konuyla ilgili nasıl bir yaklaşım içinde olacağı ise henüz net olarak bilinmiyor.'Kongreyi tahkir' suçuABD kanunlarına göre Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor. Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.Söz konusu komite geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu iddia etmişti.Neler olmuştu?Kongre baskını özel komitesi; eylül ayı sonunda, Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan, 14 ve 15 Ekim'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurmuştu.Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının, 4 eski çalışana mektup yazarak Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin, yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.​​​​​​​Bannon'ın avukatı, komiteye yazdığı mektupta, komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.
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abd, donald trump, abd başkanlık seçimleri, steve bannon, abd 2020 başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu

ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi

01:49 22.10.2021
© REUTERS / Carlos BarriaDonald Trump-Steve Bannon
Donald Trump-Steve Bannon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.
ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesinin dün aldığı tavsiye kararı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı.
Genel Kurul'da 202 "hayır" oyuna karşı 229 "evet" oyu ile kabul edilen tavsiye kararında, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi veriliyor.
Öte yandan oylamada 9 Cumhuriyetçi vekilin de Demokratların yanında "evet" oyu kullanması dikkat çekti.
Adalet Bakanlığının konuyla ilgili nasıl bir yaklaşım içinde olacağı ise henüz net olarak bilinmiyor.

'Kongreyi tahkir' suçu

ABD kanunlarına göre Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor. Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.
Söz konusu komite geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.
Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu iddia etmişti.

Neler olmuştu?

Kongre baskını özel komitesi; eylül ayı sonunda, Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan, 14 ve 15 Ekim'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurmuştu.
Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının, 4 eski çalışana mektup yazarak Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin, yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.
​​​​​​​Bannon'ın avukatı, komiteye yazdığı mektupta, komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.
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