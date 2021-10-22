Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211022/abdde-iklim-krizi-nedenleri-arasinda-plastik-komuru-geride-birakacak-1050074691.html
ABD'de iklim krizi nedenleri arasında plastik kömürü geride bırakacak
ABD'de iklim krizi nedenleri arasında plastik kömürü geride bırakacak
ABD'de plastik endüstrisinin iklim değişikliğine etkisinin 2030'a kadar kömürle çalışan elektrik santrallerini geride bırakacağına dair rapor yayımlandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T10:39+0300
2021-10-22T10:44+0300
yaşam
abd
termik santral
kömür
iklim değişikliği
plastik
iklim
iklim kriziyle mücadele
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044924898_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d9fcb8752c000840bf58c970301d594c.jpg
Joe Biden'ın başkanlığındaki yönetim iklim krizini güvenlik politikalarının merkezine koyarken, ABD'de plastik sanayinin iklime etkisinin termik santralleri geride bırakacağı belirtildi.Gündelik yaşamın en ince ayrıntılarına kadar sızan ama kanserojen olmasıyla sağlığa olumsuz etki, geri dönüştürülememesi nedeniyle çevreye olumsuz etki yapan plastiği üreten tesislerin sayısı ABD'de tam gaz artıyor. ABD'deki Bennington College'a bağlı Beyond Plastics kuruluşunun araştırmasına göre, plastik kullanımı sonucu ortaya çıkan yıllık en az 232 milyon tonluk karbon bazlı emisyon hacmi, kömürle çalışan ortalama büyüklükteki 116 tesisin yıllık emisyonuna eşdeğer boyutta.2020'de plastik endüstrisinin emisyonları 2019'a göre 10 milyon ton artarken, plastik sanayine dahil olacak 12 tesiste inşaat devam ederken 15 tesis de planlama aşamasında. Yeni tesislerle birlikte 2025'e kadar yılda 40 milyon tondan fazla sera gazı salımı yapacak plastik endüstrisinin ABD'de iklim değişikliğine etkisi, 2030'a kadar kömürle çalışan elektrik santrallerini geride bırakacak.Araştırmayı yürüten bilim insanları, ABD'nin kömürle çalışan elektrik santrallerinin yüzde 65'inin yakın zamanda kapatılmasının sevindirici olduğunu, ancak plastik üretimindeki artışın bu kazanımlardan daha ağır bastığını belirtti.Bilim insanları, devasa bir çevresel sorun olan plastik üretimi ve imhası konusunun, ne altyapı bütçesi üzerinde uzun tartışmalar yaşanan ABD Kongresi'nin ne de BM'nin 31 Ekim-12 Kasım arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenleyeceği COP26 İklim Değişikliği Konferansı'nın gündeminde hak ettiği yeri bulduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/iklim-degisikliginin-saglik-uzerindeki-etkileri-artiyor-her-an-yeni-bir-salgin-patlak-verebilir-1050033425.html
https://tr.sputniknews.com/20211021/belgeler-sizdi-bmnin-kritik-onemdeki-iklim-krizi-raporunu-degistirmek-icin-hukumetler-taarruzda-1050035807.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044924898_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_965f956d5279eef720386fecbef7550c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, termik santral, kömür, iklim değişikliği, plastik, iklim, iklim kriziyle mücadele

ABD'de iklim krizi nedenleri arasında plastik kömürü geride bırakacak

10:39 22.10.2021 (güncellendi: 10:44 22.10.2021)
© AAPlastik atık ithalatı
Plastik atık ithalatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
Abone ol
ABD'de plastik endüstrisinin iklim değişikliğine etkisinin 2030'a kadar kömürle çalışan elektrik santrallerini geride bırakacağına dair rapor yayımlandı.
Joe Biden'ın başkanlığındaki yönetim iklim krizini güvenlik politikalarının merkezine koyarken, ABD'de plastik sanayinin iklime etkisinin termik santralleri geride bırakacağı belirtildi.
Gündelik yaşamın en ince ayrıntılarına kadar sızan ama kanserojen olmasıyla sağlığa olumsuz etki, geri dönüştürülememesi nedeniyle çevreye olumsuz etki yapan plastiği üreten tesislerin sayısı ABD'de tam gaz artıyor.
ABD'deki Bennington College'a bağlı Beyond Plastics kuruluşunun araştırmasına göre, plastik kullanımı sonucu ortaya çıkan yıllık en az 232 milyon tonluk karbon bazlı emisyon hacmi, kömürle çalışan ortalama büyüklükteki 116 tesisin yıllık emisyonuna eşdeğer boyutta.
Afrika - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
YAŞAM
İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri artıyor: 'Her an yeni bir salgın patlak verebilir'
Dün, 10:34
2020'de plastik endüstrisinin emisyonları 2019'a göre 10 milyon ton artarken, plastik sanayine dahil olacak 12 tesiste inşaat devam ederken 15 tesis de planlama aşamasında. Yeni tesislerle birlikte 2025'e kadar yılda 40 milyon tondan fazla sera gazı salımı yapacak plastik endüstrisinin ABD'de iklim değişikliğine etkisi, 2030'a kadar kömürle çalışan elektrik santrallerini geride bırakacak.
Araştırmayı yürüten bilim insanları, ABD'nin kömürle çalışan elektrik santrallerinin yüzde 65'inin yakın zamanda kapatılmasının sevindirici olduğunu, ancak plastik üretimindeki artışın bu kazanımlardan daha ağır bastığını belirtti.
Bilim insanları, devasa bir çevresel sorun olan plastik üretimi ve imhası konusunun, ne altyapı bütçesi üzerinde uzun tartışmalar yaşanan ABD Kongresi'nin ne de BM'nin 31 Ekim-12 Kasım arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenleyeceği COP26 İklim Değişikliği Konferansı'nın gündeminde hak ettiği yeri bulduğunu vurguladı.
Manisa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
DÜNYA
Belgeler sızdı: BM'nin kritik önemdeki iklim krizi raporunu değiştirmek için hükümetler taarruzda
Dün, 11:49
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce